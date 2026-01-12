Ове собне биљке одлично подносе хладноћу

12.01.2026
Зима није вријеме за захтјевне биљке. Срећом, постоје и оне издржљивије, а ево о којима је ријеч.
Сансеверија (Свекрвин језик)
Свекрвин језик је једна од најзахвалнијих зимзелених биљака за зимске мјесеце. Подноси слабије освјетљење, ријетко заливање и сув зрак који настаје због гријања. Управо зато идеална је за станове у којима се зими мање провјетрава. Визуелно дјелује чисто и смирујуће, а због усправних листова простору даје осјећај реда и стабилности.
У дијелу године када се многи осјећају емоционално осјетљивије, присутност биљака које не вену подсјећа нас да промјена не значи крај, преноси Дневник.хр.
Замија (Замиоцулцас)
Замија је биљка која као да разумије зимски умор. Не тражи много пажње, не воли често заливање и добро подноси слабије свјетлосне услове. Његови сјајни, тамнозелени листови уносе дозу елеганције у простор, али без потребе за сталним одржавањем.
Зими посебно добро функционише у дневним боравцима и радним просторима јер дјелује уредно и “стабилно”, чак и када све друго изгледа помало успавано.
Фикус гумијевац
Фикус еластица, познат и као гумијевац, једна је од оних биљака које одмах мијењају атмосферу простора. Његови велики, меснати листови дјелују снажно и готово скулптурално, због чега је идеалан као централна биљка у дневном боравку. Зими воли свјетлије мјесто, али без изравног хладног пропуха.
Осим естетске вриједности, фикус еластица простору даје осјећај топлине и “живости”, што је посебно важно у хладнијим мјесецима.
Аспидистра
Аспидистра је готово легендарна по својој издржљивости. Често се описује као биљка која преживљава и ондје гдје друге одустају. Подноси слабије свјетло, нередовно залијевање и температурне промјене, што је чини савршеном за зиму.
Њени дуги, тамнозелени листови дјелују смирено и ненаметљиво, а простору дају осјећај тихе постојаности. Идеална је за ходнике, спаваће собе или кутке дома који зими добивају мање свјетла.
