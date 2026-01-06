Грађани Бијељине поново без гријања

06.01.2026
11:34
Коментари:1
Грађани Бијељине поново су без гријања.
Тренутно није познато да ли је проблем настао због квара, а из Топлане нема одговора.
Подсјећамо, на градско гријање прикључено је око 1.000 домаћинстава, Основна школа "Свети Сава", Полицијска управа, Градска управа и вртић.
Недавно је повећана цијена гријања за 25 одсто, а Скупштина града Бијељина је Топлани одобрила кредтно задужење од 2,6 милиона КМ.
