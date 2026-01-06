Снијег гаси струју, настали кварови на мрежи

Извор:
СРНА
06.01.2026
10:19
Коментари:0
На подручју општине Нови Град снијег је отежао одвијање саобраћаја и проузроковао кварове на елеткромрежи.
Руководилац теренске јединице "Електрокрајине" у Новом Граду Зоран Плавшић рекао је Срни да је без напајања електричном енергијом дио далековода од Дубовика према Хашанима у општини Крупа на Уни, те дио далековода Сводна према Ћелама, општина Нови Град до Будимлић Јапре у општини Оштра Лука.
Србија
Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.
Плавшић каже да је јуче отклоњен дио кварова те да су екипе данас наставиле посао.
Према његовим ријечима, кварови на електромрежи настали су углавном усљед пуцања ужади и обрушавања стабала.
Директор Комуналног предузећа "Комус" Зоран Мијатовић рекао је да је зимска служба на терену од јуче ујутро те да се ради на чишћењу и посипању улица у градском дијелу и приградским насељима.
Мијатовић каже да су за ове послове ангажоване четири машине.
Бања Лука
Велико срце бањалучке породице: Обезбиједили печенице за 15 породица
Из предузећа "Гачић Интеркоп" речено је да су јуче и током ноћи чистили и посипали локалне категорисане путева те да је посао обављен по плану.
Механизација овог предузећа данас наставља посао.
Више проблема има на локалним некатегорисаним путевима које треба да чисте мјештани за шта им општинска управа обезбјеђује погонско гориво.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
13 ч0
Градови и општине
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
36
12
31
12
30
12
25
12
07
Тренутно на програму