Како је настала ријеч ''бадњак''?

Извор:
Мондо.рс
06.01.2026
10:00
Коментари:0
Бадњи дан је име добио по Бадњаку, храстовом дрвету, које се на данашњи дан сијече и пали. Многи обичаји везани за овај дан су пагански, али је црква покушала да им прида хришћанска обиљежја. Обичаји за Бадњи дан су се вијековима преносили. А да ли знате поријекло речи "Бадњак"?
"Бадњак је настао од ријечи "бдење" (уочи празника Христовог рођења) и то вјероватно на подручју јадранског залеђа гдје је ова ријеч посведочјена и одакле се даље ширила", пише Инстаграм страница Порекло ријечи.
"Бадње вече је код Словена био мртвачки празник, који је некада важио за култ мртвих. Слама је за душе предака и богове имала привлачну снагу, зато се данас она уноси заједно са бадњаком у кућу. Храст је био симбол бога грома, Перуна, а стари Словени су га поштовали и због његове дуговјечности и чврстине.
Пошто се сијече окренут према истоку, вјерује се да има везе са култом сунца. Бадњак се пали јер је ватра код старих Словена симболисала поновно рођење. Они су вјеровали да бадњак, као божанско биће, мора умријети да би се поново родио", пише Инстаграм страница Порекло ријечи.
