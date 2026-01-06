Logo
Large banner

Коначно нормализован саобраћај између Невесиња и Гацка

Извор:

АТВ

06.01.2026

08:46

Коментари:

0
Излила се ријека Заломка
Фото: АТВ

Након повлачења воде са коловоза, нормализован је саобраћај на магистралном путу Невесиње-Гацко, саопштио је Ауто-мото савез (АМС) Републике Српске.

Саобраћај је обустављен синоћ након што се ријека Заломка излила у мјесту Фојница код Гацка на магистрални пут према Невесињу.

Возачи су усмјеравани на нови пут преко билећког села Дивин.

tramp 3

Свијет

Стигла јасна порука Трампу: То би био крај за НАТО

Подијели:

Тагови:

Gacko

Невесиње

обустава саобраћаја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ријека срушила мост код Горажда

Градови и општине

Ријека срушила мост у БиХ

4 ч

0
Излила се ријека Заломка

Градови и општине

Саобраћај и даље обустављен у дијелу Херцеговине - ВИДЕО

13 ч

0
Грађани добијају струју, отклоњен велики број кварова у Бијељини

Градови и општине

Грађани добијају струју, отклоњен велики број кварова у Бијељини

15 ч

0
Једна од модернијих у региону: Погледајте нову болницу у Требињу

Градови и општине

Једна од модернијих у региону: Погледајте нову болницу у Требињу

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

12

07

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner