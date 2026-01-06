Коначно нормализован саобраћај између Невесиња и Гацка

Извор:
АТВ
06.01.2026
08:46
Након повлачења воде са коловоза, нормализован је саобраћај на магистралном путу Невесиње-Гацко, саопштио је Ауто-мото савез (АМС) Републике Српске.
Саобраћај је обустављен синоћ након што се ријека Заломка излила у мјесту Фојница код Гацка на магистрални пут према Невесињу.
Возачи су усмјеравани на нови пут преко билећког села Дивин.
