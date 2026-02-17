Одјекнула експлозија у Подгорици

Извор:
Телеграф
17.02.2026
08:18
Коментари:0
Јутрос око 3:45 сати активирана је експлозивна направа на пословном објекту у улици Принцезе Ксеније на Забјелу у Подгорици.
Како незванично сазнаје РТЦГ у Управи полиције, настала је већа материјална штета, а оштећено је и више возила.
Ауто-мото
Избјегните папрене казне: Важно правило за возаче између 55 и 65 година
Нема повријеђених лица, а о догађају је обавијештен ОДТ Подгорица.
Обављен је увиђај.
Регион
13 ч0
Регион
15 ч0
Регион
16 ч0
Регион
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
37
11
30
11
25
11
18
11
17
Тренутно на програму