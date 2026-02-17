Logo
Одјекнула експлозија у Подгорици

Телеграф

Телеграф

17.02.2026

08:18

Одјекнула експлозија у Подгорици

Јутрос око 3:45 сати активирана је експлозивна направа на пословном објекту у улици Принцезе Ксеније на Забјелу у Подгорици.

Како незванично сазнаје РТЦГ у Управи полиције, настала је већа материјална штета, а оштећено је и више возила.

возачка дозвола

Ауто-мото

Избјегните папрене казне: Важно правило за возаче између 55 и 65 година

Нема повријеђених лица, а о догађају је обавијештен ОДТ Подгорица.

Обављен је увиђај.

Тагови :

Podgorica

Експлозија

