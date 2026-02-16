Logo
Процурио снимак масовне туче у Макарској: Потукле се двије завађене породице

16.02.2026

20:25

масовна туча макарска видео снимак
Фото: Facebook

У самом центру Макарске избила је масовна туча између чланова двије одраније завађене породице. Физички обрачун догодио се на макарском Лиштуну прошле седмице око 10.30 сати, пренијела је Слободна Далмација.

До сукоба је дошло испред улаза у мању стамбену зграду са три спрата, а у тучи су учествовала четири мушкарца и три жене. Након окршаја, 61-годишњи мушкарац задобио је тешке тјелесне повреде, док су четири особе прошле с лакшим повредама.

Према службеном извјештају Полицијске управе сплитско-далматинске, ухапшена су тројица мушкараца – 56-годишњак, 27-годишњак и пет година млађи суграђанин – над којима је проведена криминалистичка обрада због кривичног д‌јела "учествовање у тучи".

Снимак туче убрзо се проширио друштвеним мрежама, посебно на Редиту и Фејсбуку, гд‌је је изазвао велику пажњу јавности.

masovna tuča

Makarska

