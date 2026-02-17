Гори сала за вјенчања

Извор:
У Грабарју, насељу у саставу Кутјева, данас је избио пожар на кровишту сале за вјенчања Гала, саопштила је полиција. Објекат се налази у Улици Стјепана Радића 2.
На терен су упућене ватрогасне снаге које раде на гашењу пожара.
За сада нема информација о узроку избијања ватре ни о размјерима штете, преноси 24 сата.
