Супругу давио каблом и тукао тигањем: Жена преминула од повреда, он се изјаснио да није крив

Извор:
24сата.хр
13.01.2026
15:38
Коментари:0
Јосу М. (77) терете да је крајем априла у стану у центру Загреба након свађе супрузи (76) задао више тешких повреда од којих је преминула. На суду је рекао да није крив.
"Нисам крив", казао је на Жупанијском суду у Загребу Јосо М. (77) оптужен да је крајем априла, у стану у центру Загреба, убио своју супругу П. М. (76). Према оптужници, Јосо М. је након свађе и физичког сукоба супрузи задао више тешких повреда због којих је преминула на мјесту догађаја.
Оптужница га терети да је супрузи задао више удараца по глави и тијелу, али прије него што ју је почео тући, омотао јој је пластични кабл око врата и стезао га, а потом је изударао по глави тигањем.
Мотив убиства наводно је била патолошка љубомора односно, Јосо је био увјерен да га супруга вара.
Иако се током истраге Јосо сумњичио за кривично дјело фемицида, у оптужници је класификација кривичног дјела измијењена у тешко убиство блиске особе. Могуће да је разлог томе и што нема индиција да је Јосо раније злостављао жртву односно никада није био пријављен за насиље у породици. У сваком случају, ријеч је о квалификованом облику убиства за које је, као и за фемицид, запријећена казна од најмање десет година или дуготрајни затвор.
Предсједница судског вијећа прихватила је захтјев сина оптуженог и убијене да се поступак затвори за јавност због заштите њихове породице која је, како је навео, већ довољно патила објавама медијских чланака о овом догађају.
Суђење ће се, стога, одвијати иза затворених врата па јавност неће моћи чути шта Јосо М. има да каже у своју одбрану. Незванично се сазнаје да је одбрана тражила да се додатно испита психијатријски вјештак јер сматрају да је оптужени у вријеме почињења дјела био смањено урачунљив.
