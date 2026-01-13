Logo
Large banner

У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

13.01.2026

15:14

Коментари:

0
У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима
Фото: Pexels

У Болници "Др Младен Стојановић" у Приједору од четвртка, 15. јануара, биће забрањене посјете пацијентима, саопштено је данас из ове здравствене установе.

"Посјете се забрањују због погоршане епидемиолошке ситуације повезане са респираторним заразним болестима", наведено је у саопштењу.

Зворник-поплава

Градови и општине

Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника

Подијели:

Таг:

болница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника

Градови и општине

Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника

1 ч

0
У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

Градови и општине

У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

1 ч

0
Требиње

Градови и општине

Бијели покривач Требињце истјерао на Ублу

4 ч

0
Скупштина Бијељине затражила хитне и јасне одговоре због проблема са гријањем

Градови и општине

Скупштина Бијељине затражила хитне и јасне одговоре због проблема са гријањем

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

16

30

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

16

25

Сипајте у посуду један састојак и ријешите се влаге из дома заувијек

16

16

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

16

12

Харају обољења слична грипу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner