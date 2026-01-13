У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

13.01.2026
У Болници "Др Младен Стојановић" у Приједору од четвртка, 15. јануара, биће забрањене посјете пацијентима, саопштено је данас из ове здравствене установе.
"Посјете се забрањују због погоршане епидемиолошке ситуације повезане са респираторним заразним болестима", наведено је у саопштењу.
