Бањалука у кратким рукавима, док је Гацко под ледом

АТВ

13.01.2026

13:38

0
Магла сунце
Фото: Pexels/David Kanigan

У Бањалуци вртоглавих 13 степени, док Гацко сунце још увијек није угледало.

Поред Гацка, један степен испод нуле је и на Сокоцу, док температура у Руду и Чемерну износи 0 степени Целзијусових.

Најближи Бањалуци су Рудник са 10 степени, ту су и Србац, Бијељина и Мркоњић Град гдје је у 13 часова забиљежено 9 степени, наводи РХМЗ.

Поред наведених температура могућа је и киша у појединим крајевима.

невријеме

Сунце

Бањалука

Gacko

