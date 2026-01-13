Бањалука у кратким рукавима, док је Гацко под ледом

Извор:
АТВ
13.01.2026
13:38
У Бањалуци вртоглавих 13 степени, док Гацко сунце још увијек није угледало.
Поред Гацка, један степен испод нуле је и на Сокоцу, док температура у Руду и Чемерну износи 0 степени Целзијусових.
Најближи Бањалуци су Рудник са 10 степени, ту су и Србац, Бијељина и Мркоњић Град гдје је у 13 часова забиљежено 9 степени, наводи РХМЗ.
Поред наведених температура могућа је и киша у појединим крајевима.
