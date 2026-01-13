Ле Пен: Имам наду да ће ме суд саслушати

Извор:
Б92
13.01.2026
13:18
Коментари:1
Само неколико сати прије почетка жалбеног поступка пред Апелационим судом у Француској, осуђена лидерка француске ултра-десничарске странке Национално окупљање Марин Ле Пен изјавила је да у жалбени поступак улази "са надом да ће бити саслушана".
"Надам се да ће ме Апелациони суд саслушати. На неки начин имам наду", изјавила је данас шефица посланичке групе Националног окупљања по доласку у Народну скупштину на редовни састанак свог посланичког клуба, преноси дневни лист Фигаро.
Послије састанка у француској Народној скупштини Марин Ле Пен би требало да оде у Апелациони суд у Паризу на почетак петонедјељног процеса који ће трајати до 12. фебруара, кључног за будућност њене политичке каријере.
Ле Пенова ће се пред Апелационим судом појавити заједно са још једанаест оптужених који су такође осуђени у првостепеном поступку у случају злоупотреба европских парламентараца из редова станке Национално окупљање.
Она је осуђена за злоупотребу јавних средстава и крајем марта је осуђена на четири године затвора, новчану казну од 100.000 евра и петогодишњу забрану обављања политичких функција која је одмах ступила на снагу и у овој фази јој онемогућава да се кандидује на било којим изборима, укључујући и предсједничке изборе 2027. године.
Свијет
Мађарски држављанин ослобођен из затвора у Венецуели
Уколико пресуда на апелацији не буде ослобађајућа, главни циљ Марин Ле Пен је да добије краћу забрану обављања јавних функција у трајању не дужем од двије године.
Укупно 25 оптужених појавило се прошле године пред Париским судом у првостепеном судском процесу, само једна оптужена особа је ослобођена, а једанаест није уложило жалбе на пресуде.
Износ одштете суд је утврдио је на 4,3 милиона евра, од чега је 1,1 милион евра већ враћено током 2025. године.
Тринаест оптужених који су уложили жалбе на првостепене пресуде и даље се сматрају невинима, међутим, коначна судбина једанаесторо осуђених за злоупотребу јавних средстава (или примање украдене робе) баца сенку на читав поступак.
Очекује се да ће Апелациони суд донијети одлуку у јуну или јулу ове године.
(б92)
