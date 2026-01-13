Logo
Мађарски држављанин ослобођен из затвора у Венецуели

СРНА

13.01.2026

12:52

Мађарски држављанин ослобођен из затвора у Венецуели
Фото: Unsplash

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто саопштио је да је из затвора у Венецуели ослобођен један држављанин Мађарске.

Сијарто је на "Иксу" написао да се у затвору у Венецуели налази још двоје држављана Мађарске.

"Настављамо са напорима да осигурамо ослобађање друго двоје земљака", навео је Сијарто.

Сунце

Наука и технологија

Кинеско „вјештачко Сунце“ пробило кључну границу у развоју нуклеарне фузије

Предсједавајући Парламенту Венецуеле Хорхе Родригез најавио је у четвртак, 8. јануара, да ће власти ускоро ослободити велики број затвореника, међу којима су држављани Венецуеле, али и других земаља.

