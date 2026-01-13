Мађарски држављанин ослобођен из затвора у Венецуели

Извор:
СРНА
13.01.2026
12:52
Коментари:0
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто саопштио је да је из затвора у Венецуели ослобођен један држављанин Мађарске.
Сијарто је на "Иксу" написао да се у затвору у Венецуели налази још двоје држављана Мађарске.
"Настављамо са напорима да осигурамо ослобађање друго двоје земљака", навео је Сијарто.
Предсједавајући Парламенту Венецуеле Хорхе Родригез најавио је у четвртак, 8. јануара, да ће власти ускоро ослободити велики број затвореника, међу којима су држављани Венецуеле, али и других земаља.
