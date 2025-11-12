Марин Ле Пен донијела одлуку

12.11.2025
Марин ле Пен, лидерка француске странке Национално окупљање, донијела је одлуку.
Она је изјавила да се неће кандидовати за предсједницу Француске 2027. године ако апелациони суд не поништи њену тренутну забрану избора, пише бриселски "Политико".
Ле Пенова, која је већ три пута учествовала у предсједничким изборима, вратиће се на суд 13. јануара након што се жалила на пресуду кривице по оптужбама за проневјеру средстава Европског парламента, што је она више пута негирала.
Након што ју је прогласио кривом, суд је Ле Пеновој изрекао тренутну петогодишњу забрану кандидовања за функцију, коју апелациони суд може да поништи.
Ако лидерка француске деснице поново буде проглашена кривом и буде јој изречена казна која јој и даље забрањује да се кандидује на предсједничким изборима, рекла је да ће "прихватити своју судбину и предати узде свом 30-годишњем штићенику Џордану Бардели".
"Пошто ће Апелациони суд вјероватно да донесе пресуду у септембру, нећу дозволити да се ово одуговлачи. Ако ми буде забрањено да се кандидујем, али највиши суд пресуди у моју корист три или четири мјесеца касније, биће прекасно за вођење праве предсједничке кампање", рекла је Ле Пенова за РТЛ.
Анкета коју је објавио француски истраживачки центар Елабе раније овог мјесеца показала је да и Ле Пенова и Бардела имају двоцифрену предност у односу на своје најближе ривале у намјерама гласања у првом кругу, преноси Б92.
