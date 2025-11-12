Logo
Стампедо приликом регрутације за војску

Б92

12.11.2025

15:34

Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

Шест особа погинуло је током стампеда који се догодио на стадиону у Акри, гдје је одржавана војна вјежба регрутације, саопштила је данас Ганска војска.

Стампедо је, како су навели, изазван неочекиваним порастом броја кандидата који су прекршили безбједносне протоколе и стигли раније него што је било предвиђено, пренио је АП.

Многи учесници су повријеђени и превезени у војну болницу.

Регрутационе вежбе за ганску војску и друге безбједносне агенције често привлаче велике групе младих људи који траже посао, посебно у земљи са високом незапосленошћу младих.

Како су пренијели медији, Гана се суочава са економским притисцима - пандемија коронавируса значајно је ослабила раније економију, инфлација је достигла 21-годишњи максимум од више од 50 одсто, а незапосленост младих износи скоро 39 одсто, према владиним подацима.

