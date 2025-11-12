12.11.2025
14:50
Коментари:0
Данска компанија ДФДС, која управља путничким бродовима и трајектима, извинила се путницима након што је на једном од њених трајеката, који саобраћа на линији између француског града Дипа и Њухејвена у Великој Британији, грешком приказан филм за одрасле пред дјецом.
Све се одиграло крајем октобра, када је трајект, због техничког квара у луци Њухејвен, враћен у Француску.
Путници су током задржавања замолили посаду да им пусти пренос трке Формуле 1, али се након завршетка трке на телевизору ненамјерно појавио филм за одрасле, пише Гуардиан.
Један од путника, који је желио да остане анониман, изјавио је да су дјеца "вриштала и истрчала из салона" када је филм почео да се приказује.
Занимљивости
Необична занимања са високом зарадом: Професионални грлитељ, дегустатор хране за љубимце
"Родитељи су тражили од особља да одмах искључе телевизор. Нисам видио, али се јасно чуло о чему се ради", рекао је он и додао:
"Посада није била свесна садржаја који ће бити емитован. Када су обавјештени о томе, канал је одмах промјењен", саопштила је компанија ДФДС, уз извињење због, како су навели, "разумљивог узнемирења и љутње" путника.
Компанија је додала да је спорни канал уклоњен с листе доступних програма и да се сличан инцидент више неће поновити.
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму