Москва: Белгија ће бити одговорна за одузимање руске имовине

Sputnjik

12.11.2025

13:05

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Белгија ће бити одговорна у пуној мјери уколико руска имовина буде конфискована, саопштио је прес-биро руске Спољно обавештајне службе (СВР).

- Због украјинског сукоба и жеље да се порази Русија, земље Европске уније су се нашле на ивици социоекономске кризе, њихови буџети су празни. Било би добро платити украјинско жито на рачун украдене руске имовине. Али, за сада им то неће успјети - примјетила је СВР.

Према саопштењу, Белгија, власник овог 'лоповског' заједничког фонда', се опире.

- Видите, плаше се да ће бити позвани на одговорност. Исправно размишљају: дефинитивно ће бити одговорни, и то на начин да им неће бити лако - закључује се у саопштењу.

Претходно, белгијски премијер Барт Де Вевер по доласку на самит Европске политичке заједнице изјавио је да Белгија и даље одбија да изврши експропријацију руске имовине која је под њеном јурисдикцијом, захтјевајући пуне правне гаранције од лидера свих земаља ЕУ о подјели финансијских ризика краљевине.

Москва

Belgija

