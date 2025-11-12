Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

Извор:
У преподневним сатима, око 11 часова, дошло је до драматичне оружане пљачке у једној познатој кладионици у улици Јурија Гагарина на Новом Београду.
Наоружани мушкарац, држећи пиштољ, упао је у објекат и, према првим информацијама, директно запријетио радници.
"Убићу те!" - наводно је запријетио нападач, а затим је из касе узео око 100.000 динара.
Након што је узео новац, разбојник је побјегао у непознатом правцу.
Полиција је брзо стигла на лице мјеста и у току је интензиван увиђај. Више детаља о потрази за починиоцем биће познато након завршетка полицијске истраге.
Незванично, радница није повријеђена.
Случај пљачке кладионице у Јурија Гагарина на Новом Београду, гдје је разбојник пиштољем запретио радници и однио око 100.000 динара, нажалост није изолован инцидент, већ део забрињавајућег тренда који траје током читаве године. На основу серије оружаних препада, приметно је да разбојници не само да бирају кладионице као мету, већ постају и све бруталнији у начину извршења.
Тренд оружаних препада на кладионице траје читаве године. У априлу ове године, на примјер, у Раковици, двојица наоружаних нападача отишла су и корак даље: након што су опљачкали сеф, они су госте и радника закључали у тоалет објекта.
Овакви примјери сведоче о томе да је опасност за раднике значајно порасла. Криминалци показују све већи степен безобзирности, не устручавајући се да упере оружје у цивиле усред дана.
Ови примјери показују да је коришћење пиштоља и изговарање директних пријетњи смрћу постало стандардни метод извршења ових кривичних дијела, чиме се директно угрожавају животи радника.
Док полиција интензивно ради на рјешавању ових случајева и хапшењу починилаца (као што је био случај у Борчи гдје је разбојник брзо ухваћен), поставља се питање адекватног обезбјеђења кладионица и заштите запослених који су изложени директном ризику и трауми, пише Телеграф.
