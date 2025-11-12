Logo
Трамп тражи помиловање за Нетанијахуа

12.11.2025

12:51

Коментари:

0
Трамп тражи помиловање за Нетанијахуа
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп упутио је писмо израелском предсједнику Исаку Херцогу у којем га позива да помилује премијера Израела Бењамина Нетанијахуа, назвавши његово суђење за корупцију "политички мотивисаним" и "неоправданим".

- Част ми је да вам пишем у овом историјском тренутку, јер смо заједно управо обезбједили мир који се тражио најмање 3.000 година - навео је Трамп у писму које је, према изворима из Јерусалима, Херцог примио јутрос, пренио је "Тајмс оф Израел".

Трамп је у поруци оцијенио да је Нетанијаху био "импозантан и одлучан лидер у ратном времену" и да сада "води Израел у период мира", додајући да је његово помиловање "кључни корак ка уједињењу земље".

- Успоставили смо одличан однос и сложили смо се чим сам инаугурисан у јануару да фокус мора да буде на враћању талаца и постизању трајног мира. Сада, када смо постигли те невиђене успјехе, вријеме је да омогућимо Бибију да уједини Израел тако што ће да га помилује и оконча тај закон једном заувек - написао је Трамп.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Британија не бира

Трамп је истакао да "апсолутно поштује независност израелског правосуђа", али да оптужнице против премијера види као "неоправдано политичко гоњење".

Нетанијаху се суочава са суђењем које траје од 2020. године по оптужбама за подмићивање, превару и злоупотребу повјерења у три одвојена случаја корупције. Процес још није близу краја, а израелски премијер негира све оптужбе и тврди да је жртва политичког прогона.

Кабинет Херцога саопштио је да "предсједник гаји велико поштовање према предсједнику Трампу и захвалност за његову непоколебљиву подршку Израелу", али је додала да "свако ко тражи помиловање мора да поднесе званичан захтјев у складу са утврђеним процедурама".

Према израелском закону, предсједник може да помилује особу чак и прије окончања судског поступка ако се процјени да је то у јавном интересу.

Међутим, захтјев мора да поднесе осуђени или члан његове уже породице.

Нетанијаху или његови рођаци то још нису учинили, иако је израелски Канал 13 прошлог мјесеца пренио да се у његовом кабинету разговара о могућности да премијерова супруга, Сара Нетанијаху, поднесе такав захтјев.

Доналд Трамп

Бењамин Нетанјаху

