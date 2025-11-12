12.11.2025
11:59
Коментари:0
Циљ недавно објављеног чланка у "Фајненшел тајмсу" о састанку руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и америчког државног секретара Марка Рубија на маргинама Генералне скупштине УН у септембру био је да се поремети преговарачки процес, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије на радију Спутњик.
- Овај чланак у "Фајненшел тајмсу" био је савршено прецизно састављен. Био је прилагођен задатку који су поставили. А ко су они? Британци, наравно. И не британски новинари као такви, већ, наравно, они који стоје иза њих и изнад њих. И зашто? Зато што се, по њиховом мишљењу, мора учинити све да се поремети преговарачки процес - објаснила је она.
Британци, подсјетила је Захарова, такође су пореметили преговоре 2022. године.
- Тада су дјеловали директно, јер је све било коначно, већ су споразуми били договорени. То нису били само нацрти, требало је да буду финализовани и спроведени у дјело - примјетила је Захарова.
Дипломата је додала да је онда бивши британски премијер Борис Џонсон отишао у Кијев, гдје је затим, користећи сопствене ресурсе и на свом нивоу, сарађивао са Владимиром Зеленским и његовим тимом.
Према њеним ријечима, они су пореметили преговоре.
Свијет
Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву
Зеленски је дао наређење, односно њему је наређено, а он је то потом делегирао даље – да се треба повући из преговарачког процеса, нагласила је Захарова.
- И сада су морали да ураде све да то покваре, да то некако осујете, да ураде нешто — шта год, све — само да спријече преговоре и, такорећи, постизање некаквог преговарачког замаха - закључила је дипломата.
Раније је "Фајненшел тајмс" објавио да би руски министар спољних послова Сергеј Лавров и амерички државни секретар Марко Рубио могли да се састану 30. октобра у Будимпешти. Захарова је својевремено позвала да се не учествује у медијском циркусу и додала да ће Министарство обавијестити јавност о састанку чим буде имало конкретне податке.
Најновије
Најчитаније
16
45
16
38
16
37
16
31
16
25
Тренутно на програму