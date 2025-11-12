Logo
Large banner

Захарова: Британија не бира

12.11.2025

11:59

Коментари:

0
Захарова: Британија не бира
Фото: Танјуг/АП

Циљ недавно објављеног чланка у "Фајненшел тајмсу" о састанку руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и америчког државног секретара Марка Рубија на маргинама Генералне скупштине УН у септембру био је да се поремети преговарачки процес, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије на радију Спутњик.

- Овај чланак у "Фајненшел тајмсу" био је савршено прецизно састављен. Био је прилагођен задатку који су поставили. А ко су они? Британци, наравно. И не британски новинари као такви, већ, наравно, они који стоје иза њих и изнад њих. И зашто? Зато што се, по њиховом мишљењу, мора учинити све да се поремети преговарачки процес - објаснила је она.

Британци, подсјетила је Захарова, такође су пореметили преговоре 2022. године.

- Тада су дјеловали директно, јер је све било коначно, већ су споразуми били договорени. То нису били само нацрти, требало је да буду финализовани и спроведени у дјело - примјетила је Захарова.

Дипломата је додала да је онда бивши британски премијер Борис Џонсон отишао у Кијев, гдје је затим, користећи сопствене ресурсе и на свом нивоу, сарађивао са Владимиром Зеленским и његовим тимом.

Према њеним ријечима, они су пореметили преговоре.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

Зеленски је дао наређење, односно њему је наређено, а он је то потом делегирао даље – да се треба повући из преговарачког процеса, нагласила је Захарова.

- И сада су морали да ураде све да то покваре, да то некако осујете, да ураде нешто — шта год, све — само да спријече преговоре и, такорећи, постизање некаквог преговарачког замаха - закључила је дипломата.

Раније је "Фајненшел тајмс" објавио да би руски министар спољних послова Сергеј Лавров и амерички државни секретар Марко Рубио могли да се састану 30. октобра у Будимпешти. Захарова је својевремено позвала да се не учествује у медијском циркусу и додала да ће Министарство обавијестити јавност о састанку чим буде имало конкретне податке.

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Свијет

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

5 ч

0
beba

Свијет

Дјечак (3) преминуо када је са ујаком пао преко терасе

5 ч

0
Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

Свијет

Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

5 ч

0
Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

Свијет

Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Дјевојка из Шипова остварила сан и истрчала највећи маратон на свијету

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner