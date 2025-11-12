Logo
Large banner

Дјечак (3) преминуо када је са ујаком пао преко терасе

Извор:

Телеграф

12.11.2025

11:31

Коментари:

0
beba
Фото: Pixabay

Трогодишњи дјечак погинуо је у Грчкој када је, заједно са ујаком (25), који га је држао у наручју, пао са висине од око 2 метра право на главу.

Трагедија се догодила у недјељу у Ахаији на Пелопонезу, а према наводима, ујак је "нунао" малишана у наручју, покушавајући да га смири јер је дијете било кењкаво.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Овај знак има највише шансе да постане милионер у следећој години

Према првим информацијама младићу је позлило док су ишли дијелом дворишта гдје се завршава тераса, а умјесто ограде постоји камени бедем. Ујак се ту затетурао и са све дјететом у наручју је пао са висине од око два метра на тло испред гараже.

Малишан је пао директно на главу и задобио је тешке повреде. Он је одмах пребачен у дјечију клинику у Патрасу, гдје су га љекари интубирали, али убрзо потом је дошло до срчаног застоја. Љекари су више од 40 минута покушавали да реанимирају дјечака, али узалуд. Мали Андреас је издахнуо.

Ујак малишана је такође тешко повријеђен у паду и хитно је превезен у болницу гдје је задржан на лијечењу. Грчки медији пишу да крај његове собе дежура полицајац јер је младић у међувремену осумњичен за убиство из нехата и чека се да буде довољно стабилно да може да да исказ.

Инјекција

Здравље

Да ли ће једна инјекција заувијек окончати висок холестерол?

Страдали малишан биће сахрањен сутра, 13. новембра.

Пријатељи породице кажу да су Андреасови родитељи нијеми од бола.

"То је дивна петочлана породица, малени Андреас има и двије сестре. Толико је било љубави и бриге у том дому, они су очајни", рекао је пријатељ за медије.

Подијели:

Тагови:

Грчка

preminuo dječak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ

Република Српска

Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ

34 мин

0
Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

Свијет

Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

34 мин

0
Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

Република Српска

Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

34 мин

0
Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

Свијет

Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

41 мин

0

Више из рубрике

Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

Свијет

Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

34 мин

0
Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

Свијет

Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

41 мин

0
Један од најчувенијих драгуља пронађен након 100 година

Свијет

Један од најчувенијих драгуља пронађен након 100 година

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласила се Москва: Дијалог није успио

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

Захарова: Британија не бира

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner