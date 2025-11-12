Дјечак (3) преминуо када је са ујаком пао преко терасе

Извор:
Трогодишњи дјечак погинуо је у Грчкој када је, заједно са ујаком (25), који га је држао у наручју, пао са висине од око 2 метра право на главу.
Трагедија се догодила у недјељу у Ахаији на Пелопонезу, а према наводима, ујак је "нунао" малишана у наручју, покушавајући да га смири јер је дијете било кењкаво.
Према првим информацијама младићу је позлило док су ишли дијелом дворишта гдје се завршава тераса, а умјесто ограде постоји камени бедем. Ујак се ту затетурао и са све дјететом у наручју је пао са висине од око два метра на тло испред гараже.
Малишан је пао директно на главу и задобио је тешке повреде. Он је одмах пребачен у дјечију клинику у Патрасу, гдје су га љекари интубирали, али убрзо потом је дошло до срчаног застоја. Љекари су више од 40 минута покушавали да реанимирају дјечака, али узалуд. Мали Андреас је издахнуо.
Ујак малишана је такође тешко повријеђен у паду и хитно је превезен у болницу гдје је задржан на лијечењу. Грчки медији пишу да крај његове собе дежура полицајац јер је младић у међувремену осумњичен за убиство из нехата и чека се да буде довољно стабилно да може да да исказ.
Страдали малишан биће сахрањен сутра, 13. новембра.
Пријатељи породице кажу да су Андреасови родитељи нијеми од бола.
"То је дивна петочлана породица, малени Андреас има и двије сестре. Толико је било љубави и бриге у том дому, они су очајни", рекао је пријатељ за медије.
