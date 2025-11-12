Logo
Large banner

Да ли ће једна инјекција заувијек окончати висок холестерол?

Извор:

Курир

12.11.2025

11:20

Коментари:

0
Да ли ће једна инјекција заувијек окончати висок холестерол?
Фото: Unsplash

Нова студија показује да ЦРИСПР генска терапија може трајно смањити висок холестерол, нудећи потенцијално рјешење за заштиту срца и смањење ризика.

Нова студија истражује да ли један третман заснован на ЦРИСПР-Цас9 генском уређивању може трајно снизити висок холестерол. Досадашњи лијекови попут статина помажу милионима, али се морају узимати доживотно, а многи пацијенти их заборављају или прекидају због нежељених ефеката.

Ова терапија обећава потенцијално рјешење које би могло елиминисати потребу за сталним лијековима.

ЦРИСПР-Цас9 је револуционарна технологија за уређивање гена — научници је често описују као „молекуларне маказице“ које могу прецизно исјећи и изменити дијелове ДНК у ћелијама.

rajaner ryanair pixabay

Друштво

Рајанер увео велике промјене за путнике

Објављена у Њу Енгланд Журнал оф Медицине, студија је обухватила 15 пацијената са озбиљно повишеним холестеролом. Циљ је био безбједносни тест, а не потпуно клиничко испитивање. Љекари су ЦРИСПР-ом искључили ген АНГПТЛ3 у ћелијама јетре, што је довело до смањења ЛДЛ („лошег“) холестерола за око 50 одсто и триглицерида за око 55 одсто.

Доктор Стевен Нисен, клиника у Кливленду, каже да је ово „остварење сна“, јер висок холестерол остаје главни фактор ризика за срчане болести. Стручњаци истичу да тренутни лекови већ могу снизити ЛДЛ на врло ниске нивое, али ЦРИСПР би могао трајно одржавати ниске вриједности без свакодневног узимања лијекова.

Лош холестерол (ЛДЛ) може да се таложи у зидовима артерија, сужава их и повећава ризик од срчаног и можданог удара. 

Идеја се темељи на ријеткој природној мутацији гена АНГПТЛ3, која код појединаца узрокује веома низак холестерол без негативних ефеката на здравље. Научници су ЦРИСПР-ом циљали јетру, орган одговоран за производњу и регулацију холестерола, како би реплицирали овај природни ефекат.

илу-депресија-10102025

Друштво

Црна статистика: Повећан број суицида у Српској

Пацијенти су примали мале (0,1 мг/кг) или веће дозе (до 0,8 мг/кг). Највеће дозе дале су најбоље резултате, с истовременим падом ЛДЛ и триглицерида. Мала промјена ХДЛ-а („доброг“ холестерола) није показала штетан ефекат.

Да ли је ова терапија безбједна на дуге стазе?

ЦРИСПР је ограничен на јетру, чиме се смањује ризик од нежељених ефеката у другим органима. До сада су нежељени ефекти били благи – иритација на мјесту ињекције и привремени скок ензима јетре код једног пацијента. Једна смрт шест мјесеци након третмана није повезана са терапијом. Америчка Агенција за храну и лекове налаже праћење учесника 15 година како би се уочиле касне посљедице.

ЦРИСПР отвара врата трајном решењу високог холестерола, али експерти упозоравају да тренутна испитивања још нису довољна за широку примјену. Љекари истичу да нико не смије престати са тренутним лијековима док се не потврди дугорочна сигурност и ефикасност генетског третмана, пише Курир.

Подијели:

Таг:

holesterol

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рајанер увео велике промјене за путнике

Друштво

Рајанер увео велике промјене за путнике

35 мин

0
Кошарац: Сити смо сарајевског лицемјерја!

БиХ

Кошарац: Сити смо сарајевског лицемјерја!

36 мин

0
Црна статистика: Повећан број суицида у Српској

Друштво

Црна статистика: Повећан број суицида у Српској

40 мин

0
Баба Ванга је овим знаковима предвидјела богатство до краја године

Занимљивости

Баба Ванга је овим знаковима предвидјела богатство до краја године

41 мин

0

Више из рубрике

Опасни вирус поново односи животе у Српској

Здравље

Опасни вирус поново односи животе у Српској

1 ч

0
Не једете пуно, а дебљате се: Пет грешака које саботирају ваш метаболизам

Здравље

Не једете пуно, а дебљате се: Пет грешака које саботирају ваш метаболизам

2 ч

0
Станка бољела глава и лакат, па сазнао да је на корак до смрти

Здравље

Станка бољела глава и лакат, па сазнао да је на корак до смрти

4 ч

0
Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

Здравље

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

11

35

Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner