Опасни вирус поново односи животе у Српској

12.11.2025
Уназад 7 дана, у Српској је на корона вирус тестирано 59 пацијента, присуство вируса потврђено је код 16 особа.
Како су саопштили из Института за јавно здравство Српске, ради се о 7 мушкараца и 9 жена, од којих је троје средње и 13 старије животне доби.
Пријављено је 5 смртних случајева од посљедица ковида.
"Од наведеног броја, 4 пријаве су накнадно достављене од стране УКЦ Српске, а односе се на претходни извјештајни период од 27. октобра до 2. новембра. Како је извјештај за тај период већ био прослијеђен, наведене пријаве су, ради континуитета у евиденцији, обједињене у текући извјештајни период. Према расположивим подацима, ради се о особама старије животне доби са вишеструким хроничним обољењима", објашњавају у ИЈЗ.
Средином октобра, у Српској је од посљедица корона вируса преминуо један пацијент. Ковид је, наиме, за непуних мјесец дана однио 6 живота у Српској.
У Српској је у порасту и број заражених корона вирусом и број преминулих од ковида.
У ИЈЗ наглашавају да за период уназад 7 дана, нису примили пријаве хоспитализација повезаних са ковидом.
"Због тога није било могуће анализирати број пријема и отпуста пацијената у здравственим установама", кажу у ИЈЗ, пише Српскаинфо.
