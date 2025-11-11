Ово је храна најдуговјечнијих Срба: Тако су се хранили патријарх Павле и Никола Тесла

Извор:
Ако мислите да тајна дуговечности лежи у егзотичним дијетама и супернамирницама, варате се.
Најдугојвечнији и најмудрији Срби водили су се једноставним правилом – мање хране, више духовног мира.
Њихова снага није долазила из преобилних трпеза, већ из дисциплине, умјерености и захвалности.
Зато није изненађење што су патријарх Павле, Владета Јеротић и Никола Тесла – тројица изузетних људи који су обиљежили вијекове духовношћу, знањем и скромношћу – имали готово идентичан приступ исхрани: једноставан, али дубоко промишљен.
Патријарх Павле био је познат по томе што никада није трошио више него што му је потребно, и никада није узимао више хране него што може појести.
Вјеровао је да је расипање хране гријех, и зато би, како се причало, појео сваку мрвицу са тањира, без трунке разметања.
Његова исхрана била је готово монашка – једноставна, чиста и у потпуности у складу са природом.
Највише је цијенио коприву, биљку која се вијековима сматра љековитом у српским манастирима.
Од ње се правила пита, чорба, салата или додатак другим јелима.
Коприва чисти крв, јача имунитет и обнавља енергију, па није чудо што ју је патријарх сматрао "храном која чисти душу једнако као и тијело".
Његов омиљени доручак био је парадајз сок и кувана коприва, једноставан спој који симболично показује колико је умјереност била дио његовог живота.
Никола Тесла, најпознатији српски научник свих времена, исхрану је сматрао основом свог генијалног ума.
Говорио је: "Не можете очекивати да машина добро функционише ако јој не обезбиједите одговарајуће гориво."
Тесла је био готово аскетски дисциплинован када је ријеч о храни – јео је два пута дневно, али увијек у исто вријеме.
Његов доручак био је једноставан, али хранљив: чаша млијека, јаја – нарочито бјеланца – и пиринач.
Вјеровао је да млеко и јаја пружају чист извор протеина, док поврће доноси витамине и равнотежу.
Посебно је волио чорбу од лука и целера са маслацем, јер се лако варила и "хранила ум, не само тијело".
Тесла је избјегавао месо, сматрајући да превише животињских протеина успорава мисао.
Говорио је да "мала количина хране ствара лакоћу и бистрину", док преједање "гуши и ум и вољу".
Његова филозофија била је једноставна: мање тањира, више снаге.
Академик Владета Јеротић доживио је дубоку старост, а тајну виталности проналазио је у умјерености, духовном раду и свакодневном менталном вјежбању.
Сматрао је да "неумјереност у јелу и пићу није само лоша навика, већ духовна слабост".
Јеротић је често говорио да човјек треба да буде "гладан и жедан, али не само хране – већ Бога, смисла и правде".
Његова исхрана била је симбол дисциплине и духовне будности: мало хљеба, чорба, воће и биљни чај.
Свако јутро започињао је ритуалом менталног разгибавања – учио је напамет стихове српских пјесника и понављао енглеске ријечи, вјерујући да "ум, као и тијело, мора свакодневно да се храни".
Оно што повезује Теслу, Јеротића и патријарха Павла није само скромна исхрана, већ однос према животу.
Сва тројица су вјеровала да духовни мир храни тијело боље од сваког оброка, и да човјек који једе свјесно никада неће бити роб навике.
Доручак им је био обред захвалности, тренутак тишине у којем су се припремали за дан.
Њихова филозофија данас постаје све актуелнија: мање оброка, више свијести, мање стреса, више душе.
Бројне студије потврђују оно што су наши најмудрији сународници интуитивно знали.
Истраживања спроведена на Харварду и у Јапану показала су да мањи број калорија смањује ризик од болести срца, дијабетеса и деменције, и да умјереност стимулише ћелије да се регенеришу.
Такав начин исхране назива се "интермиттент фастинг" (периодични пост), а управо су га Тесла и Јеротић практиковали прије него што је постао свјетски тренд.
Њихова једноставна пракса – два оброка дневно, без преједања – данас се сматра једним од најефикаснијих модела за дуговјечност.
Патријарх Павле, Тесла и Јеротић нас уче истој лекцији – да храну треба поштовати, а не обожавати.
Њихова филозофија не подразумијева одрицање, већ поштовање према сопственом тијелу и души.
И можда је управо у тој једноставности тајна њихове изузетне виталности и унутрашње снаге.
Како преноси Директно, патријарх Павле је вјеровао да је гријех бацити храну, Тесла је сматрао да „мање оброка доноси више енергије“, а Владета Јеротић да „неумјереност у јелу удаљава човјека од духа“.
Заједнички именитељ свих тројице? Свјесност – у тањиру, мислима и сваком даху.
