Ово је храна најдуговјечнијих Срба: Тако су се хранили патријарх Павле и Никола Тесла

Она

11.11.2025

13:00

Ово је храна најдуговјечнијих Срба: Тако су се хранили патријарх Павле и Никола Тесла
Фото: julie aagaard/Pexels

Ако мислите да тајна дуговечности лежи у егзотичним дијетама и супернамирницама, варате се.

Најдугојвечнији и најмудрији Срби водили су се једноставним правилом – мање хране, више духовног мира.

Њихова снага није долазила из преобилних трпеза, већ из дисциплине, умјерености и захвалности.

Зато није изненађење што су патријарх Павле, Владета Јеротић и Никола Тесла – тројица изузетних људи који су обиљежили вијекове духовношћу, знањем и скромношћу – имали готово идентичан приступ исхрани: једноставан, али дубоко промишљен.

Скромност као начин живота: Патријарх Павле и његова исхрана

Патријарх Павле био је познат по томе што никада није трошио више него што му је потребно, и никада није узимао више хране него што може појести.

Вјеровао је да је расипање хране гријех, и зато би, како се причало, појео сваку мрвицу са тањира, без трунке разметања.

Његова исхрана била је готово монашка – једноставна, чиста и у потпуности у складу са природом.

Највише је цијенио коприву, биљку која се вијековима сматра љековитом у српским манастирима.

Од ње се правила пита, чорба, салата или додатак другим јелима.

Коприва чисти крв, јача имунитет и обнавља енергију, па није чудо што ју је патријарх сматрао "храном која чисти душу једнако као и тијело".

Његов омиљени доручак био је парадајз сок и кувана коприва, једноставан спој који симболично показује колико је умјереност била дио његовог живота.

Тесла: "Два оброка дневно су ми продужила живот"

Никола Тесла, најпознатији српски научник свих времена, исхрану је сматрао основом свог генијалног ума.

Говорио је: "Не можете очекивати да машина добро функционише ако јој не обезбиједите одговарајуће гориво."

Тесла је био готово аскетски дисциплинован када је ријеч о храни – јео је два пута дневно, али увијек у исто вријеме.

Његов доручак био је једноставан, али хранљив: чаша млијека, јаја – нарочито бјеланца – и пиринач.

Вјеровао је да млеко и јаја пружају чист извор протеина, док поврће доноси витамине и равнотежу.

Посебно је волио чорбу од лука и целера са маслацем, јер се лако варила и "хранила ум, не само тијело".

Тесла је избјегавао месо, сматрајући да превише животињских протеина успорава мисао.

Говорио је да "мала количина хране ствара лакоћу и бистрину", док преједање "гуши и ум и вољу".

Његова филозофија била је једноставна: мање тањира, више снаге.

Владета Јеротић: Гладан мудрости, не хране

Академик Владета Јеротић доживио је дубоку старост, а тајну виталности проналазио је у умјерености, духовном раду и свакодневном менталном вјежбању.

Сматрао је да "неумјереност у јелу и пићу није само лоша навика, већ духовна слабост".

Јеротић је често говорио да човјек треба да буде "гладан и жедан, али не само хране – већ Бога, смисла и правде".

Његова исхрана била је симбол дисциплине и духовне будности: мало хљеба, чорба, воће и биљни чај.

Свако јутро започињао је ритуалом менталног разгибавања – учио је напамет стихове српских пјесника и понављао енглеске ријечи, вјерујући да "ум, као и тијело, мора свакодневно да се храни".

Тајна дуговјечности: Једноставност, умјереност и захвалност

Оно што повезује Теслу, Јеротића и патријарха Павла није само скромна исхрана, већ однос према животу.

Сва тројица су вјеровала да духовни мир храни тијело боље од сваког оброка, и да човјек који једе свјесно никада неће бити роб навике.

Доручак им је био обред захвалности, тренутак тишине у којем су се припремали за дан.

Њихова филозофија данас постаје све актуелнија: мање оброка, више свијести, мање стреса, више душе.

Научна потврда: Зашто умјереност продужава живот

Бројне студије потврђују оно што су наши најмудрији сународници интуитивно знали.

Истраживања спроведена на Харварду и у Јапану показала су да мањи број калорија смањује ризик од болести срца, дијабетеса и деменције, и да умјереност стимулише ћелије да се регенеришу.

Такав начин исхране назива се "интермиттент фастинг" (периодични пост), а управо су га Тесла и Јеротић практиковали прије него што је постао свјетски тренд.

Њихова једноставна пракса – два оброка дневно, без преједања – данас се сматра једним од најефикаснијих модела за дуговјечност.

Храна је енергија, не утјеха

Патријарх Павле, Тесла и Јеротић нас уче истој лекцији – да храну треба поштовати, а не обожавати.

Њихова филозофија не подразумијева одрицање, већ поштовање према сопственом тијелу и души.

И можда је управо у тој једноставности тајна њихове изузетне виталности и унутрашње снаге.

Како преноси Директно, патријарх Павле је вјеровао да је гријех бацити храну, Тесла је сматрао да „мање оброка доноси више енергије“, а Владета Јеротић да „неумјереност у јелу удаљава човјека од духа“.

Заједнички именитељ свих тројице? Свјесност – у тањиру, мислима и сваком даху.

