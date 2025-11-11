Logo
Дјечак (2) упао у окно лифта, отац скочио за њим: ''Чудом је преживио''

Извор:

Телеграф

11.11.2025

12:21

Дјечак (2) упао у окно лифта, отац скочио за њим: ''Чудом је преживио''
Фото: Unsplash

Језиви инцидент се одиграо у једној стамбеној згради, у руском граду Вороњежу, када је двогодишње дијете упало у окно лифта, након што се наслонило на врата.

Сигурносне камере забиљежиле су пад дјечака, као и реакцију ужаснутих родитеља.

цик-12092025

БиХ

Одбијена жалба на јавну набавку ЦИК-а

Комшије чуле запомагање

Када се дјечак наслонио на врата лифта, она су попустила из непознатих разлога. Упао је у окно, а све се одиграло толико брзо да родитељи нису стигли да реагују.

У страху да лифт не крене и смрви малишана, отац је ускочио у рупу, док је жена укључила свјетло на телефону, преноси Дејли Мејл.

Комшије су чуле запомагање, па су зауставиле лифт на трећем спрату, док је отац извлачио сина. Успио је да га врати на безбједно, кроз разваљена врата, а дочекала га је уплакана мајка.

“Одмах смо отишли у болницу и, хвала Богу, дијете је добро. Много се уплашио, има модрице по глави и леђима. Ситуација је била ужасна“, изјавио је отац.

Ухапшен свештеник-отац Партеније-Грчка-11112025

Свијет

Ухапшен православни свештеник: Његове проповиједи многи гледали на Јутјубу

"Чудом је преживио"

Према његовим ријечима, имали су огромну срећу што су комшије реаговале на вријеме.

“Мој син је чудом преживио. Пао је без тежих посљедица, а промашио је металне шипке које су лежале на дну“, додао је.

Након инцидента, надлежни су покренули истрагу због сумње на озбиљне пропусте у безбједности. Отац тврди да су лифтови у новој згради, која је усељена прије годину дана, у катастрофалном стању.

Savo Štrbac

Регион

Штрбац: Исход суђења Фехиру зависи од списа из Хрватске

“Током годину дана, лифтови су радили свега два мјесеца. Када раде, чује се шкрипање, бука, звецкање… страшно је ући у њих. Нови лифт не би смио тако да функционише“, рекао је отац.

Коментари (0)
