Ухапшен православни свештеник: Његове проповиједи многи гледали на Јутјубу

11.11.2025
Грчки православни свештеник, веома популаран на платформи Јутјуб - отац Партеније - ухапшен је јутрос са још седморо људи због сумње да су складиштили дрогу у једној цркви у Атини.
У тренутку хапшења свештеник је, као и његови "саборци", носио мантију, а осим за трговину наркотицима, терете се и за кријумчарење миграната.
Како пишу грчки медији, отац Партеније, који је поштовао стари календар, водио је мрачан двоструки живот. Свештеник је носећи мантију, наводно, активно учествовао у криминалној организацији која је трговала наркотицима и илегално пребацивала мигранте унутар земље.
Према оптужници, свештеник је дјеловао као блиски сарадник вође нарко-картела А.Г., заједно са још двојицом свештеника, А.Т. и Д.М. Тројица су преузела транспорт, складиштење и дистрибуцију кокаина и сирове марихуане, које су, како се наводи, чак складиштили унутар храма у којем су служили у Атини. Полиција описује да су чланови картела користили свој статус свештеника да би се кретали без сумње и дистрибуирали супстанце корисницима и малим дилерима.
Паралелно су наводно организовали и илегалан транспорт миграната унутар Грчке, користећи исте сигурне руте и мреже, увијек под вођством А.Г. и њеног сарадника Н.Л.
Најмање три мјесеца прије хапшења 7. новембра 2025, чланови групе су набављали, складиштили, мијешали и поново паковали количине кокаина и марихуане, које су затим пласирали на тржиште.
Продајне цијене, како се наводи у оптужници, биле су астрономске: 35.000 евра по килограму кокаина и 2.500 евра по килограму сирове марихуане. Њихова дјелатност се простирала по цијелој Грчкој, од Атине до Родоса и Тракије.
Један од чланова је 28. августа 2024, по наређењу вође, продао непознатом мушкарцу у BMW три килограма сирове марихуане, под кодним називом "фаноуропите". 29. новембра 2025, у Фалиракију на Родосу, други члан је ухапшен док је припремао предају 2,1 кг кокаина сараднику који би даље дистрибуирао дрогу на острву. Исте вечери, у 18:50, вођа организације А.Г. ухапшена је у свом стану у Атини, и код ње је пронађена марихуана.
Током истраге је утврђено да су А.Г., Н.Л., потац Партеније, А.Т. и Д.М. набавили непознате количине кокаина и марихуане од особа чији идентитет нису жељели да открију, остваривши значајну илегалну добит. Паралелно, иста криминална група бавила се и илегалним транспортом миграната.
Карактеристичан је инцидент од 13. септембра 2025, када је Д.М. ухапшен у Родопију док је возио возило у којем је откривено шест илегалних странаца без папира, које је превозио по наређењу А.Г. и за рачун свих чланова организације.
Оптужница наводи да су А.Г. и Н.Л. били у непосредној удаљености, дјелујући као извиђачи, пружајући безбједносне мјере и упозоравајући на могуће полицијске контроле.
Организација је развила професионалну инфраструктуру која је обезбјеђивала стално функционисање – складишне просторе, скривена мјеста у црквама, комуникационе кодове и уређаје за ометање сигнала.
Од старокалендарског свештеника заплијењен је Нокиа мобилни телефон са СИМ картицом, који се користио искључиво за комуникацију унутар картела.
