Logo
Large banner

Ухапшен православни свештеник: Његове проповиједи многи гледали на Јутјубу

Извор:

Телеграф

11.11.2025

12:05

Коментари:

0
Ухапшен свештеник у Грчкој
Фото: YouTube/Screenshot

Грчки православни свештеник, веома популаран на платформи Јутјуб - отац Партеније - ухапшен је јутрос са још седморо људи због сумње да су складиштили дрогу у једној цркви у Атини.

У тренутку хапшења свештеник је, као и његови "саборци", носио мантију, а осим за трговину наркотицима, терете се и за кријумчарење миграната.

avion

Свијет

Након слијетања букнуо пламен у авиону

Како пишу грчки медији, отац Партеније, који је поштовао стари календар, водио је мрачан двоструки живот. Свештеник је носећи мантију, наводно, активно учествовао у криминалној организацији која је трговала наркотицима и илегално пребацивала мигранте унутар земље.

Према оптужници, свештеник је дјеловао као блиски сарадник вође нарко-картела А.Г., заједно са још двојицом свештеника, А.Т. и Д.М. Тројица су преузела транспорт, складиштење и дистрибуцију кокаина и сирове марихуане, које су, како се наводи, чак складиштили унутар храма у којем су служили у Атини. Полиција описује да су чланови картела користили свој статус свештеника да би се кретали без сумње и дистрибуирали супстанце корисницима и малим дилерима.

Паралелно су наводно организовали и илегалан транспорт миграната унутар Грчке, користећи исте сигурне руте и мреже, увијек под вођством А.Г. и њеног сарадника Н.Л.

Најмање три мјесеца прије хапшења 7. новембра 2025, чланови групе су набављали, складиштили, мијешали и поново паковали количине кокаина и марихуане, које су затим пласирали на тржиште.

Продајне цијене, како се наводи у оптужници, биле су астрономске: 35.000 евра по килограму кокаина и 2.500 евра по килограму сирове марихуане. Њихова дјелатност се простирала по цијелој Грчкој, од Атине до Родоса и Тракије.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Хапшење у Челинцу!

Један од чланова је 28. августа 2024, по наређењу вође, продао непознатом мушкарцу у BMW три килограма сирове марихуане, под кодним називом "фаноуропите". 29. новембра 2025, у Фалиракију на Родосу, други члан је ухапшен док је припремао предају 2,1 кг кокаина сараднику који би даље дистрибуирао дрогу на острву. Исте вечери, у 18:50, вођа организације А.Г. ухапшена је у свом стану у Атини, и код ње је пронађена марихуана.

Током истраге је утврђено да су А.Г., Н.Л., потац Партеније, А.Т. и Д.М. набавили непознате количине кокаина и марихуане од особа чији идентитет нису жељели да открију, остваривши значајну илегалну добит. Паралелно, иста криминална група бавила се и илегалним транспортом миграната.

Карактеристичан је инцидент од 13. септембра 2025, када је Д.М. ухапшен у Родопију док је возио возило у којем је откривено шест илегалних странаца без папира, које је превозио по наређењу А.Г. и за рачун свих чланова организације.

Влада Републике Српске

Република Српска

Познато кад ће се одржати посебна сједница Владе о стању у "Електропривреди"

Оптужница наводи да су А.Г. и Н.Л. били у непосредној удаљености, дјелујући као извиђачи, пружајући безбједносне мјере и упозоравајући на могуће полицијске контроле.

Организација је развила професионалну инфраструктуру која је обезбјеђивала стално функционисање – складишне просторе, скривена мјеста у црквама, комуникационе кодове и уређаје за ометање сигнала.

Од старокалендарског свештеника заплијењен је Нокиа мобилни телефон са СИМ картицом, који се користио искључиво за комуникацију унутар картела.

Подијели:

Тагови:

Грчка

хапшење

свештеник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Поскупљује гориво у Српској

2 ч

0
Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

Сцена

Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

2 ч

0
Шта значи ако стално сањате исту особу?

Занимљивости

Шта значи ако стално сањате исту особу?

2 ч

0
Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

Друштво

Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

2 ч

0

Више из рубрике

Након слијетања букнуо пламен у авиону

Свијет

Након слијетања букнуо пламен у авиону

2 ч

0
Чистачица позвонила на погрешна врата, па добила метак у главу

Свијет

Чистачица позвонила на погрешна врата, па добила метак у главу

2 ч

0
Експлозија испред суда, погинуло најмање 12 људи

Свијет

Експлозија испред суда, погинуло најмање 12 људи

3 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Аутобус пун туриста ударио у камион: Има мртвих

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

14

23

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner