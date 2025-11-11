Шта значи ако стално сањате исту особу?

Извор:
Снови могу да буду необични. Било да стално сањате о некоме кога једва познајете, имате детаљне и узнемирујуће снове о вољеним особама или доживљавате исти сан изнова и изнова, може бити тешко разумјети их. Ипак, стручњаци за снове вјерују да из наших снова може много тога да се схвати.
- Зависи од тога о коме сањате и шта се дешава у вашој вези са том особом - каже аналитичар снова Лаури Лоевенберг. Ако је то неко ко је веома присутан у вашем будном животу, као што је ваш партнер, дијете или неко вама веома близак, можда га редовно сањате јер ваш ум покушава да проради или поправи нешто у вашем однос са њима, каже Левенберг.
- Сврха сањања је углавном рјешавање проблема - каже Левенберг и додаје.
- Ако сањате своје дијете или сањате партнера, онда се можда дешава нешто што је забрињавајуће што желите да откријете, али то не значи да је лоше. То само значи да постоји нешто се дешава што покушавате да боље разумијете на јави. Може бити важно обратити пажњу на снове који се понављају, каже стручњак за снове др Лесли Елис, и тражити знакове
Лоевенберг предлаже тумачење ваших снова метафорички, а не дословно.
- Снови нису нужно линеарни нити рационални; они су много емотивнији, симболичнији и метафоричнији. Дакле, снове би требало да гледамо метафорички, јер говоре у метафорама.
