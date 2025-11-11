Ђедовић Хандановић: Руски власници НИС-а послали ОФАК-у захтјев за продужетак лиценце за рад

11.11.2025
Министарка рударства и енергетике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић саопштила је да су руски власници компаније НИС послали захтјев америчком ОФАК-у за продужетак лиценце за рад на основу преговора са трећом страном.
Како је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић навела у објави на Инстаграму, у молби се наводи да је руска страна спремна да препусти контролу и утицај над компанијом НИС трећем лицу.
- Држава Србија је овај захтјев званично подржала. ОФАK је већ реаговао одређеним коментарима и надамо се да ће изнијети свој став већ током недјеље. Времена је све мање и рјешење се мора пронаћи, али грађани не смију да трпе и остану без горива. То се неће и не смије догодити - поручила је Ђедовић Хандовић.
Сједињене Америчке Државе су, након вишемесечног одлагања, увеле санкције НИС-у 9. октобра, због већинског руског власништва у тој компанији.
