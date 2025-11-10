Умро Миодраг Мики Стојковић

Извор:
У Београду је након дуге и тешке болести, у 73. години преминуо хирург Миодраг-Мики Стојковић.
Радни вијек провео је у Врању а након одласка у пензију заједно са супругом др Сунчицом Стојковић сели се за Београд.
Многи Врањанци памтиће га као доброг човјека, врсног хирурга и пријатеља који је увијек био ту да прискочи у помоћ.
Како су саопштили његови пријатељи др Стојковић биће сахрањен на гробљу Лешће у четвртак 13. новембра у 11:30.
Поред супруге за собом је оставио и двојицу синова, пише "ВОМ".
