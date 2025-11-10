Logo
Large banner

Умро Миодраг Мики Стојковић

Извор:

АТВ

10.11.2025

20:33

Коментари:

0
Миодраг Мики Стојковић
Фото: Приватна архива

У Београду је након дуге и тешке болести, у 73. години преминуо хирург Миодраг-Мики Стојковић.

Радни вијек провео је у Врању а након одласка у пензију заједно са супругом др Сунчицом Стојковић сели се за Београд.

Многи Врањанци памтиће га као доброг човјека, врсног хирурга и пријатеља који је увијек био ту да прискочи у помоћ.

petarda

Друштво

Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Како су саопштили његови пријатељи др Стојковић биће сахрањен на гробљу Лешће у четвртак 13. новембра у 11:30.

Поред супруге за собом је оставио и двојицу синова, пише "ВОМ".

Подијели:

Таг:

In memoriam

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ники Сеј

Фудбал

Фудбалера дјевојка ухватила у превари и објавила снимак

1 ч

0
Када, колико и коме ће бити веће пензије?

Економија

Када, колико и коме ће бити веће пензије?

1 ч

0
Мушкарац с потјернице ухапшен на Лаушу у краденом возилу

Хроника

Мушкарац с потјернице ухапшен на Лаушу у краденом возилу

1 ч

0
Лоша дистрибутивна мрежа угрожава редовно снабдијевања гријањем у Бањалуци

Бања Лука

Лоша дистрибутивна мрежа угрожава редовно снабдијевања гријањем у Бањалуци

1 ч

0

Више из рубрике

policija Srbija

Србија

Тестером убио пса који га је угризао, па претукао власницу

6 ч

0
Поскупљују цигарете од јануара

Србија

Поскупљују цигарете од јануара

6 ч

0
Опрез: Манијак вреба жене у WC-у тржног центра

Србија

Опрез: Манијак вреба жене у WC-у тржног центра

9 ч

0
Земљотрес у Србији

Србија

Земљотрес у Србији

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner