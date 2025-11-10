Logo
Тестером убио пса који га је угризао, па претукао власницу

Курир

10.11.2025

15:41

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Припадници Министарства унутрашњих послова у Кикинди ухапсили су Б. А. Ш.(40) са подручја Кикинде, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела насиље у породици и убијање и злостављање животиња.

Он се сумњичи да је 7. новембра ове године моторном тестером усмртио свог пса, након што га је угризао. Такође, он се сумњичи да је истог дана, након вербалне расправе задао више удараца невјенчаној супрузи.

Њој су у Општој болници у Кикинди констатоване лаке тјелесне повреде. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Кикинди.

Тагови:

pas

Kikinda

porodično nasilje

