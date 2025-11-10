Земљотрес у Србији

Извор:
Телеграф
10.11.2025
07:20
Коментари:0
Усред ноћи детектован је земљотрес код Доњег Милановца јачине 2.2 степена по Рихтеровој скали, извјестио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према информацијама, потрес је забиљежен око три часа ујутру на дубини од пет километара.
Наука и технологија
АИ пјевачица Ксанија Моне потписала милионски уговор
На основу извјештаја, најближе мјесто епицентру јесте Голубиње.
С обзиром на интензитет, земљотрес вјероватно није начинио никакву материјалну штету.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Економија
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
30
10
29
10
18
10
12
10
10
Тренутно на програму