Земљотрес у Србији

Извор:

Телеграф

10.11.2025

07:20

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Усред ноћи детектован је земљотрес код Доњег Милановца јачине 2.2 степена по Рихтеровој скали, извјестио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према информацијама, потрес је забиљежен око три часа ујутру на дубини од пет километара.

Наука и технологија

АИ пјевачица Ксанија Моне потписала милионски уговор

На основу извјештаја, најближе мјесто епицентру јесте Голубиње.

С обзиром на интензитет, земљотрес вјероватно није начинио никакву материјалну штету.

Земљотрес

Donji Milanovac

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

