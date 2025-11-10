Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

Извор:
Авио-компаније су током протеклог дана отказале више од 2.700 летова у САД и одложиле више од 10.000 полазака, што је највећи број поремећаја у једном дану од почетка блокаде рада владе САД.
Делта ерлајнс је посебно тешко погођен, пошто је та компанија отказала или одложила 52 одсто својих летова у недјељу, преноси Ројтерс.
Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) наложила је авио-компанијама да од петка смање број дневних летова за четири одсто на 40 главних аеродрома због забринутости за безбједност у контроли лета, наводи агенција.
Блокада рада владе САД довела је до недостатка контролора лета, јер недјељама нису примили плату.
ФАА је данас пријавила проблеме са особљем контроле лета на 25 аеродрома и контролних центара, што је изазвало кашњења летова у најмање 12 великих америчких градова, укључујући Атланту, Њујорк, Сан Франциско, Чикаго и Нјујорк.
У суботу је широм САД отказан 1.521 лет, а више од 6.400 летова је одложено.
