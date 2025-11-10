Logo
Large banner

Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

Извор:

Танјуг

10.11.2025

07:12

Коментари:

0
Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе
Фото: Pixabay

Авио-компаније су током протеклог дана отказале више од 2.700 летова у САД и одложиле више од 10.000 полазака, што је највећи број поремећаја у једном дану од почетка блокаде рада владе САД.

Делта ерлајнс је посебно тешко погођен, пошто је та компанија отказала или одложила 52 одсто својих летова у недјељу, преноси Ројтерс.

Sarkozi-25092025

Свијет

Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) наложила је авио-компанијама да од петка смање број дневних летова за четири одсто на 40 главних аеродрома због забринутости за безбједност у контроли лета, наводи агенција.

Блокада рада владе САД довела је до недостатка контролора лета, јер недјељама нису примили плату.

ФАА је данас пријавила проблеме са особљем контроле лета на 25 аеродрома и контролних центара, што је изазвало кашњења летова у најмање 12 великих америчких градова, укључујући Атланту, Њујорк, Сан Франциско, Чикаго и Нјујорк.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Данас славимо другог Светог Арсенија Сремца: Урадите једно да заштитите себе и ближње

У суботу је широм САД отказан 1.521 лет, а више од 6.400 летова је одложено.

Подијели:

Тагови:

Америка

otkazani letovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли нас очекује поскупљење хљеба?

Економија

Да ли нас очекује поскупљење хљеба?

3 ч

0
Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе

Свијет

Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе

3 ч

0
Возач из БиХ доживио тежак удес: Пробио заштитну ограду, па се забио у стијену

Свијет

Возач из БиХ доживио тежак удес: Пробио заштитну ограду, па се забио у стијену

3 ч

0
У судару возова повријеђено 30 особа

Свијет

У судару возова повријеђено 30 особа

3 ч

0

Више из рубрике

Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

Свијет

Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

3 ч

0
Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе

Свијет

Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе

3 ч

0
Возач из БиХ доживио тежак удес: Пробио заштитну ограду, па се забио у стијену

Свијет

Возач из БиХ доживио тежак удес: Пробио заштитну ограду, па се забио у стијену

3 ч

0
У судару возова повријеђено 30 особа

Свијет

У судару возова повријеђено 30 особа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner