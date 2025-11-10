Logo
Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

Танјуг

10.11.2025

07:10

Фото: Tanjug / AP

Апелациони суд у Паризу данас ће разматрати захтјев бившег француског предсједника те земље Николе Саркиозија, који служи затворску казну у затвору Ла Санте у Паризу, преноси телевизија БФМ.

Саркози ће бити саслушан путем видео-обраћања, а постоји могућност и да ће га заступати његови адвокати, који су најавили да ће на суду образложити да се седам критеријума за његово затварање може лако испунити ако он буде пушен на слободу под судским надзором.

Одлука апелационог суда могла би бити донијета данас, а ако Саркози буде пуштен на слободу, могао би да напусти затвор у року од неколико сати, након што се заврше административне формалности за његово пуштање на слободу.

Бивши предсједник може бити пуштен без судског надзора, пуштен уз судски надзор или стављен у кућни притвор са електронском наруквицом, која ће му бити постављена у наредним данима.

Ако остане у притвору, његови адвокати могу истог дана подијнети нови захтев за његово пуштање на слободу.

Саркози, који је већ правоснажно осуђен у случају прислушкивања, сазнаће 26. новембра да ли ће Касациони суд потврдити или поништити његову жалбену пресуду у афери незаконитог финансирања његове неуспешне председничке кампање 2012. године.

Nikola Sarkozi

