Да ли нас очекује поскупљење хљеба?

10.11.2025

07:09

Фото: pexels

Aако је цијена пшенице на свјетским берзама стабилна, а цијена брашна у Републици Српској непромијењена више од годину дана, из пекарског сектора стижу упозорења да би најављени раст минималне плате могао довести до поскупљења хљеба и других пекарских производа.

Представници пекарских удружења наводе да трошкови рада чине значајан дио укупних расхода те да ће свако повећање минималне плате утицати на формирање коначних цијена производа.

Произвођач

Саша Тривић, потпредсједник Удружења уније послодаваца Републике Српске и власник пекарскосластичарског друштва "Крајина клас", казао је за "Независне новине" да су цијене брашна стабилне и нема најава да би могло доћи до скока цијена.

"Али раст минималца, који је 10 одсто, сигурно ће произвести више цијене хљеба, јер сама статистика каже да је учешће радне снаге у производњи око 35 одсто. Тако да се због 10 одсто раста минималне плате очекује да хљеб покупи за око 10 фенинга", казао је Тривић.

Млинари

Раденко Пелемиш, предсједник Удружења млинара и пекара регије Бијељина, казао је за "Независне новине" да се, што се тиче Семберије, цијене хљеба, али и осталих пекарских производа, нису мијењале од задњег повећања минималне плате, а то је било у јануару ове године.

"Код нас су цијене хљеба од 1,8 до 2 КМ за хљеб од 600 грама, док кифле коштају од 0,6 до 0,7 КМ, али оно што највише утиче на цијене пекарских производа је радна снага", казао је Пелемиш.

Како је појаснио, цијена брашна је стабилна.

Према његовим ријечима, послодавцима из ове области највећи проблем представља радна снага.

"Ми ћемо настојати да не подижемо цијене наших производа, јер знамо да наши суграђани немају неки завидан стандард живота", казао је Пелемиш и истакао, уколико дође до поскупљења, да то неће бити превелико.

Зоран Кос, предсједник Удружења млинара Републике Српске, казао је да се цијена пшенице није мијењала те да је цијена у Србији око 180 евра по тони, одакле Република Српска највише увози.

"У Мађарској је та цијена од 200 до 240 евра по тони", казао је Кос и додаје да врећа брашна од 25 килограма кошта од 18 до 28 марака, зависно од произвођача и типа брашна.

"Пшенице је ове године имала веома добар род, тако да нема разлога да долази до скока цијена, сигурно је да ће ове цијене бити до наредне жетве", казао је Кос.

Подсјетимо, крајем октобра је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, рекао да ће најнижа нето плата од наредне године за неквалификоване раднике износити 1.000 КМ.

"Најнижа нето плата за оне са трогодишњом средњом стручном спремом износиће 1.050 КМ, четворогодишња средња стручна спрема 1.100 КМ, за вишу стручну спрему износиће 1.350 КМ, док је најнижа плата за високу стручну спрему предвиђена у износу од 1.450 КМ", рекао је Егић.

Истакао је да је договорено да за двије најниже минималне плате, од 1.000 и 1.050 КМ, послодавци приликом исплата плата имају олакшице од 50 КМ, на које неће плаћати порезе и доприносе.

Економисти

Миленко Станић, економиста, казао је раније за "Независне новине" да ће подизање минималне плате имати бројне негативне посљедице.

"Прво ће то значајно повећати трошкове производње, тако да можемо очекивати раст цијена", казао је Станић.

Додао је да, што се тиче фирми које су извозно оријентисане, сигурно је да ће то угрозити њихово пословање, гд‌је ће, како каже, имати губитак тржишта, али и посла.

"А вјероватно ће то утицати и на смањење броја запослених радника", казао је Станић и додао да ће се и дио фирми у Републици Српској сигурно затворити.

"Сами радници неће много добити повећањем, јер ће изгубити дио прихода купујући скупљу робу и услуге", казао је тада Станић.

