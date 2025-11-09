Logo
Некима и бесплатна: Смањили цијене дрва за поједине категорије

РТС

09.11.2025

15:13

0
Комерцијални директор "Србијашума" Александар Шалипур рекао је данас да је у том предузећу кубик дрва 50 одсто јефтинији и кошта 5.269 динара са ПДВ-ом, а у оквиру државних мјера подршке грађанима.

Од септембра до марта најугроженија домаћинства кубик дрва могу купити по цијени и од 2.900 динара са ПДВ-ом.

Шалипур је навео да грађани код њих могу да купе појединачно до 15 метара кубних огревног дрвета, а у оквиру повлашћених цијена, до 10 метара кубних.

Прва категорија повлашћених су сви пензионери, инвалиди, учесници рата, ратни војни инвалиди, породице настрадалих учесника рата, којима је цијена умањена за око 15 одсто, и износи 4.478 динара за један метар кубни, преноси Радио телевизија Србије (РТС).

Друга категорија су социјално угрожене категорије становништва, односно примаоци социјалних давања и за њих цијена једног метра кубног огревног дрвета на камионском путу кошта 2.900 динара са ПДВ-ом.

У трећој категорији су грађани који дрво добијају бесплатно и ту се ради о социјално најугроженијим породицама, према списковима који се добијају у сарадњи са центрима за социјални рад у локалним управама.

Што се тиче процедуре за куповину у "Србијашумама", Шалипур је навео да су на сајту предузећа истакнути бројеви телефона кол-центра у генералној дирекцији у Београду, као и свих шумских управа и шумских газдинстава широм Србије, путем којих грађани могу добити упутства.

drva

ogrev

Србија

