Logo
Large banner

Преминуо Радоман Кањевац

Извор:

Танјуг

09.11.2025

14:51

Коментари:

0
Преминуо Радоман Кањевац
Фото: Pixabay

Српски пјесник и новинар Радоман Кањевац преминуо је у нед‌јељу у 65. години, потврђено је Тан‌југу у Радио Београду.

Кањевац је од 1982. до 1985. године био главни и одговорни уредник Студентског радио програма Индекс 202, након чега је од 1985. до 1989. на Радио Београду уређивао емисије "Продор", "Нико као ја" и "То је само rock'n'roll".

Од маја 1989. обављао је функцију уредника телевизије ОК, из које је касније настао Трећи канал РТС-а.

Кањевац је писао текстове за групу Галија, а у антологији југословенске рок поезије Петра Јањатовића ''Песме брата и јединства'' налази се 12 његових пјесама, преноси Тан‌југ.

Радоман Кањевац добитник је многих награда, међу којима су Награда ''Радоје Домановић'', Награда ''Златни беочуг'' за трајни допринос култури Београда, ''Златне тачке'', ''Димитрије Давидовић'', ''Златна Ника'', ''Печат Народног позоришта'' и друге.

Подијели:

Тагови:

preminuo

pjesnik

novinar

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

Култура

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

4 ч

0
Лејди Гага и Џастин Бибер међу номинованима за музичку награду Греми

Култура

Лејди Гага и Џастин Бибер међу номинованима за музичку награду Греми

1 д

0
Преминуо познати филмски редитељ

Култура

Преминуо познати филмски редитељ

2 д

0
Отворен конкурс за Ђурђевдански фестивал 2026.

Култура

Отворен конкурс за Ђурђевдански фестивал 2026.

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

15

44

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

15

41

Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner