Преминуо Радоман Кањевац

Српски пјесник и новинар Радоман Кањевац преминуо је у недјељу у 65. години, потврђено је Танјугу у Радио Београду.
Кањевац је од 1982. до 1985. године био главни и одговорни уредник Студентског радио програма Индекс 202, након чега је од 1985. до 1989. на Радио Београду уређивао емисије "Продор", "Нико као ја" и "То је само rock'n'roll".
Од маја 1989. обављао је функцију уредника телевизије ОК, из које је касније настао Трећи канал РТС-а.
Кањевац је писао текстове за групу Галија, а у антологији југословенске рок поезије Петра Јањатовића ''Песме брата и јединства'' налази се 12 његових пјесама, преноси Танјуг.
Радоман Кањевац добитник је многих награда, међу којима су Награда ''Радоје Домановић'', Награда ''Златни беочуг'' за трајни допринос култури Београда, ''Златне тачке'', ''Димитрије Давидовић'', ''Златна Ника'', ''Печат Народног позоришта'' и друге.
