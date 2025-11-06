Отворен конкурс за Ђурђевдански фестивал 2026.

Извор:
Организациони тим Ђурђевданског фестивала објавио је Јавни позив за композиције и извођаче 32. Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме, који ће се одржати у мају 2026. године.
Услов за пријаву за извођаче:
На конкурс за извођаче, према пропозицијама Фестивала, могу се пријавити дјеца у доби од 8 до 12 година. Тим Фестивала ће младим интерпретаторима, који прођу конкурс додијелити одговарајаћe композицијe, снимити пјесму, обезбиједити пратећу плесну групу и кореографију на финалној вечери.
Дјецу пријављују родитељи, а поред пријаве која се шаље путем електронске поште потребно је послати и аматерски видео-снимак извођења било које поп или дјечије пјесме.
Младе интерпретаторе могу предложити и аутори композиција који своје ауторске пјесме кандидују за најбољу дјечију композицију 2026. године.
Услов за пријаву за ауторе и комозиције:
Основни критеријум за композиторе је да пјесма није већ извођена или званично објављена.
Фестивал ће најбоље пласираним композиторима и извођачима обезбиједити вриједне награде, а свим ауторима одабраних композиција биће исплаћен хонорар.
Све услове и формуларе за пријаве извођачи и композитори могу пронаћи на званичном сајту фестивала: djeca.rtrs.tv
Пријаве се шаљу на мејл адресу: djurdjevdanskifestival@gmail.com
Као и сваке године, престижну награду "Јадранка Стојаковић" добиће најбоље рангирана композиција уз помоћ гласова шесточланог жирија.
