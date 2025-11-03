Logo

Преминуо Радомир Путник: Био је истински посвећеник

Извор:

Б92

03.11.2025

15:14

Коментари:

0
Преминуо Радомир Путник: Био је истински посвећеник

Драматург и театролог Радомир Путник (1946–2025) данас је преминуо, објавило је Народно позориште "Стерија" из Вршца, на својој страни на Фејсбуку.

"Његово име ће трајно остати уписано у историју вршачког и српског театра. Био је знаменити Вршчанин, истински посвећеник умјетности, који је ширио добар глас о позоришном животу свог града и несебично доприносио његовом културном развоју", наведено је из "Стерије".

Путник је радио од 1974. године у Телевизији Београд као драматург, од 1978. је био уредник у Драмској редакцији, а од 1983. је био уредник у Редакцији играног програма до 1993, као и од 1997. године.

Поред тога што је био директор Драме Народног позоришта у Београду од 1993. до 1997. године, Путник је од 1999. до августа 2001. био главни и одговорни уредник Умјетничког програма Радио-телевизије Србије, а од 2001. до јула 2003. био је на мјесту уредника Културно-умјетничког програма РТС – ТВБ.

Путник је објавио више књига поезије, прозе, театролошких и драматуршких огледа, а написао је и петнаестак драма приказиваних у професионалним позориштима и на телевизији, попут серије "Крај династије Обреновић" (2005).

Из "Стерије" су подсјетили да су прве Путникове драме биле постављене у њиховом позоришту, као и да је био међу оснивачима фестивала "Вршачка позоришна јесен“ и његов први селектор.

Таг:

In memoriam

Коментари (0)
