Умро Љубиша Ковачевић

01.11.2025

20:03

Умро Љубиша Ковачевић
Познати композитор Љубиша Ковачевић преминуо је данас 76. години након краће болести.

Љубиша ће остати упамћен по бројним хитовима, као што су "Звезда Даница", "Моја да л' си", "Беле Раде", "Да л' си омче из Никшића", "Не иди из срца"...

Сарађивао је са бројним звијездама данашњице, као што су Вера Матовић, Мира Шкорић, Ера Ојданић, Шеки Турковић, Миле Игњатовић, Јелена Броцић и многи други пјевачи.

Његова супруга Катарина Ковачевић огласила се и потврдила тужне вијести.

''Данас нас је напустио. Разболио се недавно и убрзо преминуо. Сви смо ван себе од туге, његови пријатељи и колеге зову непрестано, сви су га вољели. Многи пјевачи су одмах дошли и пружили ми подршку, уз мене су Срки Бој, Мирко Ћајић, Зоран Вујисић, Горан Ратковић Рале, Миша Мијатовић, ма сви'' рекла је видно утучена Катарина за Курир.

Сахрана и комеморација

Сахрана познатог композитора биће у сриједу, 5. новембра у селу Врчани, општина Чачак, док ће комеморација бити одржана у уторак, а вријеме и мјесто биће накнадно објављени.

(Телеграф.рс)

