Новембар у Народном позоришту РС: Премијере, класика и чаролија на сцени

Извор:
АТВ
31.10.2025
12:13
Коментари:0
Народно позориште Републике Српске представило је репертоар за новембар 2025. године - премијере, класичне комаде и камерну музику који обећавају мјесец препун умјетничке енергије и емоција.
Народно позориште Републике Српске свечано је отворило 96. сезону (2025–2026), најавивши богату програмску понуду за новембар. Љубитеље позоришта очекују премијере, драмске класике, музичке вечери и модерни сценски изрази који ће обиљежити почетак нове позоришне године.
Мјесец започиње премијером опере у једном чину „Јазавац пред судом“ композитора Владе Милошевића, која ће бити изведена 3. и 4. новембра. Ова опера инспирисана делом Петра Кочића доноси јединствен спој музике, хумора и народног духа, те представља посебан догађај за домаћу сцену.
Наставак новембарског репертоара доноси вјечног Нушића и комедију „Сумњиво лице“ (8. новембар), док ће се публика 13. и 14. новембра упознати са снажном и емотивном драмом „Шине“ ауторке Милене Марковић, која прожима теме младости, побуне и трагања за смислом.
Крајем мјесеца, позоришна сцена добија и музички карактер.
22. новембра биће изведена представа „Наши дани“ аутора Жељка Стјепановића, док ће 24. новембра љубитељи камерне музике уживати у циклусу концерата „Интроакције / Una Storia Barocca“.
Новембар ће на великој сцени завршити Горан Марковић са култним комадом „Мајстори, мајстори“ (26. новембар), који на духовит, али дубок начин приказује апсурд живота и људских односа.
Мања, али изузетно инспиративна сцена „Петар Кочић“ доноси низ психолошки и емотивно снажних драма.
Мјесец отвара комад „Челичне магнолије“ аутора Роберта Хардинга (1. и 5. новембар), који кроз топлу женску причу приказује храброст, љубав и пријатељство.
10. новембра публика ће моћи да ужива у поетичној драми „Арапска ноћ“ Роланда Шимелпфенига, док ће 15. и 24. новембра бити изведена савремена драма „Ни риба ни месо“ Ф. К. Крца, која доноси хумор, иронију и осврт на свакодневицу модерног човјека.
Према крају мјесеца, репертоар доноси узбудљиву представу „Кућа“ Небојше Илића (27. новембар), а циклус ће бити заокружен поновним извођењем „Арапске ноћи“ (28. новембар) и „Челичних магнолија“ (29. новембар).
Народно позориште Републике Српске наставља традицију његовања домаће драме, промовисања савремених аутора и оживљавања класичних дјела.
Новембарски репертоар доноси комбинацију познатих наслова и нових сценских искустава - доказ да је бањалучка позоришна сцена и даље једна од најживљих и најинспиративнијих у региону.
080 05 07 08 (бесплатан број)
051 314 006
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму