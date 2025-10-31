Предавање о Византији у VIII вијеку

31.10.2025
09:58
Коментари:0
Институт за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци организује 6. новембра 2025. године предавање на тему „Византија у VIII вијекуˮ, које ће одржати проф. др Драгољуб Марјановић, професор на Катедри за историју Византије Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Предавање, заказано за 12.00 часова у Плавој сали Филозофског факултета, посвећено је једном од најбурнијих периода византијске историје – времену дубоких друштвених, политичких и религијских промјена. Осми вијек у историји Византије обиљежен је стварањем новог управног система, ратовима на више фронтова, опсадама Цариграда и великом црквеном кризом познатом као иконоборство.
Иако су ове деценије биле испуњене нестабилношћу и сукобима, како истиче проф. Марјановић, крај VIII вијека доноси знакове обнове и преображаја који ће поставити темеље за духовни, културни и политички процват током Македонске ренесансе у наредним вијековима.
Модератор предавања биће проф. др Бошко Бранковић.
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму