Аваз
30.10.2025
15:31
Коментари:0
Један од најишчекиванијих Марвелових наслова – “Спајдермен: Нови почетак”, није био укључен у IMAX-ovu службену презентацију за 2026. годину.
Фанови су забринути, а у индустрији се већ прича да је дошло до “Марвеловог замора”.
Марвел Студиос улази у завршну фазу своје амбициозне мултиверзалне саге, али најновије информације о IMAX распореду за 2026. изазвале су изненађење.
Презентација, одржана овог мјесеца у склопу IMAX Investor Program, обухватила је кључне наслове за идућу годину, али “Спајдермен 4”, који се тренутно снима, са Томом Холандом у главној улози, није био међу њима, наводи 24sedam.
То је изазвало забринутост међу фановима и аналитичарима, с обзиром на важност Спајдермена у Марвеловом универзуму.
Филм је најављен као дио завршне фазе МЦУ-а, са очекиваном премијером сљедећег љета. Иако није службено отказан, његово изостављање из IMAX плана отвара питања о дистрибутерској стратегији.
IMAX је потврдио да ће “Осветници: Судњи дан” бити приказан у њиховим биоскопима, али “Спајдермен” није добио исту потврду.
У индустрији се нагађа да би разлог могао да буде техничке природе – филм можда није снимљен у IMAX формату. Друга могућност је да Марвел још није финализирао уговор са IMAX-om. Трећа опција укључује потенцијалне промјене у продукцијском распореду.
Дизни је недавно уклонио три Марвелова наслова из службеног календара за 2026. и 2027., што додатно компликује ситуацију.
Један од тих филмова био је заказан за фебруар 2026., али је сада потпуно уклоњен. Није потврђено је ли то управо “Нови почетак”, али временски оквир се поклапа. Марвел је такође повукао филм заказан за јул сљедеће године, без објашњења. У том контексту, изостанак новог “Спајдермена” из IMAX плана може бити дио ширег реструктурирања.
Студио је познат по честим промјенама у распореду, али оваква неизвјесност око кључног наслова није уобичајена.
Спајдермен је један од најпрофитабилнијих ликова у Марвеловом каталогу. Његови филмови редовно остварују високе зараде и имају снажну базу фанова. Зато је изостанак из IMAX плана посебно упадљив јер IMAX дистрибуција често служи као индикатор студијског приоритета.
Филмови који се приказују у IMAX-u обично имају већи буџет и снажнију маркетиншку подршку. Изостанак може да сигнализира промјену у стратегији или проблем у продукцији, наводи кинофилм.хр.
Марвел није дао званични коментар као ни Сони, који дијели права на Спајдермена. У прошлости су сарадње између Сонија и Марвела биле комплексне, али успјешне.
“Спајдермен: Пут без повратка” из 2021. године је био глобални хит, приказан и у IMAX-u. Због свега тога садашња тишина је необична. Обожаваоци на друштвеним мрежама изражавају забринутост. Неки нагађају да би филм могао да буде одложен, други вјерују да ће се IMAX приказивање ипак догодити, али уз кашњење.
У индустрији се све више говори о “Марвеловом замору” – превише наслова, превише ликова, премало јасноће.
Изостанак “Спајдермена” из IMAX плана може бити симптом тог проблема или можда сигнал за нову фазу.
Зна се да је Марвел познат по изненађењима, али тржиште тражи стабилност а IMAX инвеститори желе предвидљивост. А фанови, због којих се филмови и снимају, желе потврде.
