Почели Десети међународни књижевни сусрети

У Бањалуци су вечерас свечано отворени Десети међународни књижевни сусрети који ће до краја октобра окупити књижевнике из 10 земаља.
На овом јубиларном скупу, који организује Удружење књижевника Републике Српске, учествоваће књижевници из Јерменије, Кине, Француске, Словачке, Мађарске, Јапана, Србије, Сјеверне Македоније и Републике Српске.
Помоћник министра за културу Тања Ђаковић рекла је новинарима да ресорно министарство од самог почетка пружа снажну подршку Удружењу књижевника Републике Српске да организује ову манифестацију која, како је навела, на најбољи начин доприноси повезивању аутора, издавача и читалаца из Српске са ауторима из цијелог свијета.
"Управо у томе и јесте снага умјетности да спаја и покидане везе, да гради мостове дијалога, сарадње и да на неки начин обезбјеђује да умјетност у суштини доказује да нема граница и да је небо умјетничког стваралаштва једно за све", рекла је Ђаковићева.
Она је истакла да књига нема рок трајања и да њена вриједност никад не пролази.
"Никад не треба да одустанемо од онога што је наша примарна тежња и задатак, а то је да сачувамо наш језик, писмо, културу и традицију", рекла је Ђаковићева.
Она је навела да Министарство поред ове манифестације подржава низ других које су махом посвећене великанима српске књижевности, што, како је рекла, додатно показује колико је богата српска књижевна традиција.
Предсједник Удружења књижевника Републике Српске Предраг Бјелошевић рекао је новинарима да ће ове године међународна књижевна награда Удружења - "Отворена књига" бити уручена пјеснику Бабкену Симоњану из Јерменије.
"Ријеч је о човјеку који проучава српску историју, културу и књижевност и он је спона између Србије и Јерменије. Од 2006. године је почасни конзул Србије у Јеревану", рекао је Бјелошевић.
Он је навео да ће традиционално Симоњану до сљедећих сусрета у оквиру ове награде бити штампана књига на српском језику.
Бјелошевић је истакао да је велики подухват то што је ова манифестација опстала 10 година и што су за то вријеме успјели да у Републику Српску доведу око 200 пјесника из земаља са свих континената.
"То је наша мисија, да спајамо и правимо контакте у свијету", рекао је Бјелошевић.
Међународна пјесничка манифестација се традиционално одржава уз подршку више пријатеља ових сусрета, али и Министарства просвјете и културе Републике Српске, града Бањалука и Кабинета предсједника Републике Српске.
У оквиру програма ове манифестације биће обиљежени јубилеји пјесника и то 60 година умјетничког рада Зорана Костића, те 50 година умјетничког рада Предрага Бјелошевића, Јованке Стојчиновић Николић и Боре Капетановића.
