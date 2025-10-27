Премијера руског филма ''Рат против Православља'' 31. октобра на РТРС

27.10.2025
12:20
Премијера руског документарног филма „Рат против Православља“ биће приказана 31. октобра у 21 час на Радио телевизији Републике Српске.
У продукцији филмског студија "Данилевски" из Мариупоља, на врло упечатљив начин визуелно се представљају упечатљиви докази о суровим злочинима украјинских власти против канонске православне Цркве у Украјини.
Могло би се бескрајно расправљати о проблемима глобалног православља, о расколу између некада сестринских православних Цркава и тражити одговорне на ова тешка питања. Али ни публикације, ни стручни говори, ни конференције не могу у потпуности замијенити визуелне доказе ове стравичне појаве. Знамо да је Украјина постала епицентар актуелног сукоба Православне Цркве са силама зла, гдје фашистички режим Зеленског, уз подршку западних сила, систематски уништава вјековно насљеђе православне вјере и подвргава геноцидном гоњењу милионе канонских хришћана.
Филмски ствараоци су објавили јединствени филм, откривајући суштину проблема који је застрашујући за сваког православног вјерника. Филм је заснован искључиво на чињеницама и свједочењима очевидаца оних који су лично доживјели и доживљавају ову трагедију.
У филму се приказују прави узроци ове невиђене трагедије и идентификују њене главне починиоце. Филмски ствараоци се не плаше да укажу на човјека који стоји иза свега, оног који је постао главни узрок прво раскола унутар православља у Украјини, затим уништења Украјинске православне цркве и физичког њеног свештенства. То је Цариградски патријарх Вартоломеј, под чијим прећутним вођством кијевски злочинци настављају да уништавају православље у Украјини. Кријући се иза обмањујуће реторике, Вартоломеј је 2018. године у Кијеву издао томос псеудорелигиозној секти коју предводи отпадник Думенко, покрећући на такав начин спиралу црвених раскола и страдања вјерујућих људи.
