Пикасов портрет продат за 32 милиона евра

25.10.2025

16:30

Пикасов портрет
Фото: Tanjug/AP

Живописни Пикасов портрет његове дугогодишње музе и партнерке Доре Мар, који је био скривен од јавности више од осам деценија, продат је на аукцији за 32 милиона евра.

Портрет је насликан у јулу 1943. године. "Биста жене са цвјетним шеширом /Дора Мар/" приказује Марову у јарко обојеном шеширу.

6838a0a7cb9cf цвијановиц

Република Српска

Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

Марова, и сама умјетница и фотограф, била је Пикасова партнерка и муза око седам година.

Дјело је купљено 1944. године и од тада није било на тржишту, већ је остало у породичној колекцији, пренио је АП.

Аукционар Кристоф Лисијен назвао је постигнуту цијену огромним успјехом и веома емотивним тренутком.

Алекса Бобар

Бања Лука

"Градска власт је показала да су и насилни"

Он је рекао да је ово најскупље умјетничко дјело које се нашло на аукцији у Француској ове године.

