Пикасов портрет продат за 32 милиона евра

Живописни Пикасов портрет његове дугогодишње музе и партнерке Доре Мар, који је био скривен од јавности више од осам деценија, продат је на аукцији за 32 милиона евра.
Портрет је насликан у јулу 1943. године. "Биста жене са цвјетним шеширом /Дора Мар/" приказује Марову у јарко обојеном шеширу.
Марова, и сама умјетница и фотограф, била је Пикасова партнерка и муза око седам година.
Дјело је купљено 1944. године и од тада није било на тржишту, већ је остало у породичној колекцији, пренио је АП.
Аукционар Кристоф Лисијен назвао је постигнуту цијену огромним успјехом и веома емотивним тренутком.
Он је рекао да је ово најскупље умјетничко дјело које се нашло на аукцији у Француској ове године.
