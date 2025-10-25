Logo

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

Курир

25.10.2025

15:44

Фото: Pixabay

Невјероватан инцидент данас се десио у Раковици када су због паркинг мјеста полицајци привели оца и два сина.

Они су се посвађали са комшијом М. Ђ., због паркирања!

spomenik bl

Бања Лука

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

Отац и синови су били толико бијесни да су од удараца развалили и улазна врата у згради.

Комшија има повреде, сада се опоравља.

