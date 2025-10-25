Отац са синовима претукао комшију због паркинга

Извор:
Невјероватан инцидент данас се десио у Раковици када су због паркинг мјеста полицајци привели оца и два сина.
Они су се посвађали са комшијом М. Ђ., због паркирања!
Отац и синови су били толико бијесни да су од удараца развалили и улазна врата у згради.
Комшија има повреде, сада се опоравља.
