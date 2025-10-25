Logo

Цвијановић: Не смета ми ничија дијаспора, већ сарајевске злоупотребе

25.10.2025

14:56

Цвијановић: Не смета ми ничија дијаспора, већ сарајевске злоупотребе
Фото: Instagram/@zeljkacvijanovic/screenshot

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да данас да јој не смета ничија дијаспора, већ сарајевске злоупотребе.

"Не смета ми ничија дијаспора, већ сарајевске злоупотребе којих никако да се оканете. И да вас подсјетим, Србима је матерњи језик српски, а Хрватима хрватски. Толико о језику, школама и "заједничкој бх. дијаспори", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс, реагујући на текст федералног портала Кликс "Питање дана: Зашто Жељки Цвијановић смета бх. дијаспора?".

Цвијановић је додала "ако је та мрежа везана за кабинет једног члана Предсједништва, онда је она, као и тај члан, искључиво бошњачка".

Жељка Цвијановић

