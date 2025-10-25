Цвијановић: Не смета ми ничија дијаспора, већ сарајевске злоупотребе

25.10.2025
14:56
Коментари:2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да данас да јој не смета ничија дијаспора, већ сарајевске злоупотребе.
"Не смета ми ничија дијаспора, већ сарајевске злоупотребе којих никако да се оканете. И да вас подсјетим, Србима је матерњи језик српски, а Хрватима хрватски. Толико о језику, школама и "заједничкој бх. дијаспори", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс, реагујући на текст федералног портала Кликс "Питање дана: Зашто Жељки Цвијановић смета бх. дијаспора?".
Цвијановић је додала "ако је та мрежа везана за кабинет једног члана Предсједништва, онда је она, као и тај члан, искључиво бошњачка".
Не смета ми ничија дијаспора, већ сарајевске злоупотребе којих никако да се оканете.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 25, 2025
А ако је та мрежа везана за кабинет једног члана Предсједништва,… pic.twitter.com/jJj1uxYJQd
