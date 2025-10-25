Цвијановић објаснила Магазиновићу: Избор преговарача са Европском унијом лако рјешив

25.10.2025
11:54
Коментари:2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић навела је да је избор преговарача са Европском унијом лако рјешив.
"Ово је лако рјешиво - именују преговарача за Федерацију БиХ (једног или два пошто се не би договорили око једног), а ми једног за Републику Српску (јер се ми лако можемо договорити). И раде заједно. Нити ми њима одређујемо ко ће бити персонално и из које странке, нити то они нама одређују. Тако би се прекинула ова бесмислена наклапања и условљавања, а коначно то би одразило и суштину БиХ. Ротирали би се на позицији предсједавајућег и замјеника главног преговарача, а одлучивали би консензусом. Проблем ријешен. Сад очекујем реакције зашто то не може и како је боље да Магазиновић умишља како ће он нешто ријешити или одлучити", навела је Цвијановић.
Ако нећете како је започето и понешто договарано, каже Цвијановић, онда можете овако, а има и још формула.
Подсјећамо, шеф Клуба СДПБиХ у Представничком дому парламентарне скупштине БиХ Саша Магазиновић не подржава опцију да особа која долази из СНСД-а, буде именована за главног преговарача са ЕУ.
