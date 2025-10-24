Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Извор:
Грађанима у БиХ је приликом куповине најважнији фактор цијена, а потом безбједност хране, резултати су истраживања Евробарометра.
На трећем мјесту је укус хране, показује истраживање које је спроведено од 26. марта до 15. априла на узорку од 1.003 испитаника у БиХ.
У односу на претходно истраживање Евробарометра спроведено 2023. године, забринутост грађана у БиХ највише је порасла када је ријеч о пестицидима у храни и то за 14 одсто, објављено је на сајту Агенције за безбједност хране БиХ.
Њих 64 одсто изјаснили су се да их интересује тема безбједности хране, а највише су забринути због присуства ГМО у храни, адитива, те пестицида.
Према резултатима испитивања, 40 одсто грађана одговорило је да зна довољно да би могли да избјегну или смање ризике, што је за 10 процентних поена више у односу на просјек земаља чланица ЕУ.
