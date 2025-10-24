Logo

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Извор:

СРНА

24.10.2025

14:00

Коментари:

0
Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране
Фото: pexels/Adonyi Gábor

Грађанима у БиХ је приликом куповине најважнији фактор цијена, а потом безбједност хране, резултати су истраживања Евробарометра.

На трећем мјесту је укус хране, показује истраживање које је спроведено од 26. марта до 15. априла на узорку од 1.003 испитаника у БиХ.

У односу на претходно истраживање Евробарометра спроведено 2023. године, забринутост грађана у БиХ највише је порасла када је ријеч о пестицидима у храни и то за 14 одсто, објављено је на сајту Агенције за безбједност хране БиХ.

Њих 64 одсто изјаснили су се да их интересује тема безбједности хране, а највише су забринути због присуства ГМО у храни, адитива, те пестицида.

ILU-KUHINJA-220925

Савјети

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

Према резултатима испитивања, 40 одсто грађана одговорило је да зна довољно да би могли да избјегну или смање ризике, што је за 10 процентних поена више у односу на просјек земаља чланица ЕУ.

Подијели:

Тагови:

Hrana

Намирнице

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Скупштина - најважнији стуб институционалне заштите Српске

Република Српска

Кошарац: Скупштина - најважнији стуб институционалне заштите Српске

29 мин

0
Колико возачи аутобуса могу да зараде у Њемачкој? Изненадиће вас ова цифра

Економија

Колико возачи аутобуса могу да зараде у Њемачкој? Изненадиће вас ова цифра

30 мин

0
Ковачевић: Прије 34 године потомци жртава геноцида одлучили да неће дозволити да се геноцид над нашим народом понови

Република Српска

Ковачевић: Прије 34 године потомци жртава геноцида одлучили да неће дозволити да се геноцид над нашим народом понови

30 мин

0
Бодирога: Оснивање Скупштине један од најважнијих историјских догађаја

Република Српска

Бодирога: Оснивање Скупштине један од најважнијих историјских догађаја

31 мин

1

Више из рубрике

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

БиХ

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

4 ч

0
Амиџић: Волио бих да у Народној скупштини имамо јединство и саборност посланика првог сазива

БиХ

Амиџић: Волио бих да у Народној скупштини имамо јединство и саборност посланика првог сазива

4 ч

1
Конаковић на мапи Америке: Муслиман, борац против хришћанства

БиХ

Конаковић на мапи Америке: Муслиман, борац против хришћанства

6 ч

2
Гогановић: У БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО

БиХ

Гогановић: У БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner