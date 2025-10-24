Logo

Бодирога: Оснивање Скупштине један од најважнијих историјских догађаја

СРНА

24.10.2025

13:56

Фото: Printscreen/Youtube/24092025

Оснивање Скупштине српског народа у БиХ прије 34 године један је од најважнијих догађаја у историји Републике Српске, истакао је шеф посланичког клуба СДС-а у Народној скупштини Српске Огњен Бодирога.

"Скупштина српског народа у БиХ проглашена је након што су 14. октобра 1991. године српски посланици у тадашњој Скупштини Социјалистичке Републике БиХ противуставно прегласани од муслиманских и хрватских посланика", навео је Бодирога.

Он је подсјетио да је Скупштина српског народа у БиХ на првој сједници расписала плебисцит и усвојила Декларацију о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији, саопштено је из СДС-а.

Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.

Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године

Огњен Бодирога

NSRS

